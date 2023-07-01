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Губернатор Цыбульский поздравил митрополита Корнилия с личным праздником

    Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский 11 сентября поздравил митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия с двенадцатилетием архиерейской хиротонии. Приводим полный текст поздравления главы региона.

    Ваше Высокопреосвященство!

    Поздравляю Вас с днем хиротонии!

    Ваше пастырское служение направлено на благо Русской Православной Церкви, нашей страны и Архангельской области и преисполнено добротой, состраданием, заботой о нуждающихся в слове Божием, вере и надежде.

    Вы бережно сохраняете и приумножаете духовное и культурное наследие нашего северного края, способствуете сохранению гражданского мира и согласия. Ваши усилия направлены на сбережение главных христианских ценностей — милосердия и любви к ближним.

    Желаю Вам крепкого здоровья, плодотворного многолетия, неиссякаемой духовной радости и благодатной помощи во всех Ваших повседневных трудах и заботах.

    С уважением, Александр Витальевич Цыбульский 


12 сентябрь 09:14 | : Будни / Верую

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