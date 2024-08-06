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Александр Цыбульский поздравил митрополита Корнилия с 13-летием рукоположения

убернатор Архангельской области Александр Цыбульский 11 сентября поздравил митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия с тринадцатилетием архиерейской хиротонии. Приводим полный текст поздравления главы региона.

    Ваше Высокопреосвященство!

    Примите искренние поздравления с годовщиной Вашей хиротонии!

    Находясь на посту митрополита Архангельского и Холмогорского, Вы посвятили свое служение сохранению и преумножению Православия на северной земле, заботе о прихожанах, приобщению людей к вере. Благодарю Вашему неустанному труду и мудрому руководству, митрополия обрела высокий социальный статус, открываются новые и восстанавливаются старые храмы, поддерживается межнациональный мир и согласие в регионе.

    Церковь под Вашим руководством плодотворно сотрудничает с Правительством Архангельской области, активно участвуя в социальных и культурных проектах, способствуя созданию благоприятных условий для духовного и социального развития региона. Надеюсь на дальнейшее взаимопонимание и сотрудничество в вопросах сохранения и преумножения нравственных устоев, исторических и культурных традиций и духовного возрождения Архангельской области.

    В этот знаменательный день выражаю глубокую благодарность за Ваше служение, мудрое руководство и неоценимый вклад в духовное благополучие нашего общества. От всей души желаю Вам, Владыка, доброго здоровья, крепости духа, успехов в неустанных трудах на благо служения Церкви в интересах родного Отечества!

    Губернатор Архангельской области А. В. Цыбульский

12 сентябрь 09:08 | : Будни / Верую

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