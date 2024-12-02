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Сотрудники РВК-Архангельск пополнили «Коробку храбрости» для пациентов детской онкологии

Весь ноябрь сотрудники РВК-Архангельск собирали игрушки для коробки храбрости для маленьких пациентов онкологического отделения Архангельской областной детской больницы. Коробки для сбора были выставлены как в цехах предприятия, так и в зоне приема абонентов. Итогом акции стали пять коробок с игрушками, которые сегодня волонтеры РВК-Архангельск передали заведующему отделением Вячеславу Митрофанову.

«В лечении очень важен позитивный настрой. Детям у нас бывает больно и страшно, особенно когда мы проводим различные медицинские процедуры. И, конечно, подарки, которые дети получают, в какой-то мере помогают им справиться с болью и страхом. Зная, что его ждет выбранный подарок, маленький пациент уже с другим настроением идет на обследование или процедуру. И родители получают тройную радость от того, что их ребенок не боится и не плачет. Спасибо за то, что с каждой игрушкой наши дети получают частичку душевного тепла», — поблагодарил участников акции зав отделением детской онкологии АОДКБ Вячеслав Митрофанов.

«Коробка храбрости», по словам медиков, помогает детям настроиться на сложные и болезненные процедуры, отвлечься от боли и страха. Небольшие игрушки, которые малыши достают из коробки перед процедурами, становятся их спутниками на длительном этапе лечения, принося радость и поддержку.

«Нам с коллегами из цеха Центральных очистных сооружений водопровода очень откликнулась эта акция, каждый сотрудник хотел проявить свою заботу и помочь маленьким храбрым деткам. Общим решением цеха мы собрали деньги и купили детям маленькие вознаграждения  за их храбрость, смелость и за то, что они не сдаются на пути своего выздоровления», - рассказала начальник цеха ЦОСВ РВК-Архангельск Мария Быкова.

«Я рад, что могу внести вклад, пусть и не большой! Надеюсь, что эти игрушки поднимут  настроение, придадут сил детям. Мои коллеги разделяют эти чувства, мы желаем всем ребятам, проходящим лечение, здоровья и смелости!» - говорит электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования РВК-Архангельск Антон Заморков.

«Когда мама сказала, что у них на работе ведут сбор игрушек для «коробки храбрости», я сразу сказал, что хочу сам в этом участвовать. Я дважды лежал в больнице и представляю, как меня бы порадовал маленький подарок. Хоть мои процедуры и не были особенно болезненными, все равно мне хотелось поддержки. А еще я очень рад, что к нам присоединились мой друг Ярик Горяшин и его семья, они тоже принесли пакет с игрушками. Пусть ребята радуются и поправляются»,  - сказал сын руководителя пресс-службы РВК-Архангельск Елены Царьковой Максим.

17 декабрь 17:34 | : Будни

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