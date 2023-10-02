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Иван Новиков принял участие в акции «Коробка храбрости»

Детство — самая светлая пора. Это новые открытия, смех, приключения, друзья. Дети должны быть счастливы. И дети не должны болеть.

 Но, к сожалению, бывает так, что самые маленькие лицом к лицу встречаются со страшной болезнью. Малыши отважно сражаются с ней, стойко перенося все болезненные и долгие процедуры. Чтобы поддержать маленьких пациентов, «Единая Россия» запустила ежегодную благотворительную акцию «Коробка храбрости».

 Подарить радость малышам может каждый. В Штабе общественной поддержки в Архангельске или в общественных приемных партии в муниципалитетах установлены специальные боксы для сбора подарков. Сюда можно принести игрушки, книжки, фломастеры, наборы для творчества и многое другое. Всё подарки будут переданы в больницы, где дети получат «награду» за храбрость, проявленную при лечении.

Акция продлится до 1 декабря.

 Важно: игрушки должны быть новыми и такими, чтобы их можно было неоднократно обрабатывать дезинфицирующими средствами — это безопасность малышей. В эти выходные «Коробка храбрости» будет стоят в школе поселка Рикасиха. Здесь сенатор Иван Новиков и принял участие в акции.

 

24 ноябрь 07:39 | : Политика

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