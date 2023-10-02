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Архангельск поддержал благотворительную акцию "Коробка храбрости"

Она направлена на поддержку детей, проходящих длительное лечение или сложные медицинские процедуры в учреждениях здравоохранения и хосписах.

 Дети смогут выбрать из «Коробки храбрости» игрушки, наборы для творчества, конструкторы, книжки, раскраски и другие подарки.

Старт ежегодной Всероссийской акции дало Московское городское отделение «Единой России». Вместе с председателем Центрального совета сторонников Ольгой Занко, председателем Совета сторонников «Единой России» города Москвы Верой Степаненко и депутатом Госдумы Светланой Разворотневой активисты МГРО привезли подарки для маленьких пациентов в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. Их собрали депутаты, члены «Женского движения Единой России» Москвы и жители столицы.

«Находиться длительное время на лечении в больнице, стойко переносить все болезненные процедуры непросто и взрослым, а для детей - это настоящий подвиг. Ребят нужно поддержать и наградить подарками. Для этого уже не первый год сторонники «Единой России» проводят акцию «Коробка храбрости». В прошлом году в акции приняли участие более 45 тысяч человек по всей стране, было собрано более 150 тысяч подарков», – рассказала Ольга Занко.

В день старта акции боксы для сбора игрушек установили по всей стране в региональных исполкомах партии.

В ЛНР жители будут наполнять «Коробки храбрости» уже второй год подряд. Одними из первых подарки для детей принесли секретарь Луганского реготделения «Единой России» Денис Мирошниченко и депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

В Архангельске «Коробка храбрости» установлена в штабе общественной поддержки партии по адресу ул. Поморская, д.5. Мягкие игрушки и канцтовары приносят члены партии, сторонники и другие активисты.

«Проведение акции всегда поддерживают наши партнеры. Так, «коробки» устанавливают в Титан Арене и некоторых школах. Подарить можно конструкторы, куклы, детские книжки, раскраски, фломастеры, наборы для творчества и т.д. Затем мы все подарки передадим по традиции в онкологическое отделение областной детской больницы, где ребята получат «награду» за храбрость, проявленную при болезненных процедурах», - рассказала заместитель руководителя Штаба общественной поддержки Мария Валуйских.

Сбор игрушек продлится до 1 декабря. 

Напомним, «Единая Россия» проводит акцию «Коробка храбрости» более 10 лет. Сторонники партии устанавливают в торговых центрах и партнёрских организациях специальные боксы, куда любой желающий может положить игрушки для детей. Также подарки можно приносить в местные отделения партии. По санитарным требованиям передавать следует только новые игрушки в упаковке.


 

 

13 ноябрь 08:30 | : Политика

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