"Коробки храбрости" дошли до адресатов в Архангельской областной детской больнице

Традиционная акция «Единой России» из года в год проводится накануне самого главного для детей праздника – Нового года.

Штаб общественной поддержки несколько месяцев проводил сбор игрушек, подарков, развивающих игр для маленьких пациентов областной детской больницы. Вместе с депутатом Архангельского областного Собрания Сергеем Эммануиловым волонтеры штаба передали подарки ребятам.

«Акция «Коробка храбрости» — это инициатива, в рамках которой любой желающий может принести небольшие подарки, которые поддержат детей с тяжёлыми заболеваниями, находящихся на длительном лечении. Им очень непросто проходить тяжелые процедуры, которые порой не каждый взрослый выдержит. Мы хотим, чтобы эти подарки скрасили их лечение в больнице. Тем более в канун Нового года, самого волшебного праздника, мечты ребят должны сбываться. Для этого есть мы – партия «Единая Россия», наши волонтеры, неравнодушные взрослые», - отметил Сергей Эммануилов.

Депутат Государственной Думы Елена Вторыгина также присоединилась к акции «Коробка храбрости».

«Наши маленькие подарочки партийцы передали деткам, которые борются с онкологией и находятся на длительном лечении в онкологическом отделении областной детской клинической больницы. Маленькие пациенты смогут выбрать себе любую понравившуюся награду за смелость в борьбе со страшной болезнью. Им очень нужна наша моральная поддержка и важно осознавать, что они не одни. Спасибо Штабу и партии за организацию такой замечательной, доброй акции!», - подчеркнула парламентарий.