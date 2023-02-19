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«Коробку Храбрости» доставили в онкоотделение Архангельской областной детской больницы

Сборы проходили в течение двух недель и были завершены в первый день лета. Напомним, что первооткрывателями акции стали ученики школы Современного образования. Тогда они сделали радостные рисунки, и все ребята отметили важность и значимость данного мероприятия.

На этой неделе в рамках проекта «Диалог поколений» ученики школы Современного образования совместно с ветеранами Архангельского городского совета сделали ангелов из бисера. С особым трепетом и желанием участники мероприятия делали маленьких человечков с крыльями, как символ светлого и прекрасного. Все изделия также были отправлены в коробку.

В сборе «Коробки храбрости» приняли участие и депутаты Государственной Думы Елена Вторыгина и Александр Спиридонов, известные общественники и активисты партии «Единая Россия».

Депутат Государственной думы Елена Вторыгина отметила, что «Коробки храбрости» помогают детям справиться со стрессом и преодолеть страх. Ведь каждая игрушка, что была опущена в коробку, была выбрана с любовью и пожеланиями скорейшего выздоровления каждому малышу.

«Дети очень любят игрушки и внимание. В такие моменты, ребята чувствуют, что они не брошены, что о них заботятся — это для них самое главное. Поэтому мы очень рады, когда к нам приезжают с подарками», — поделилась эмоциями педагог Архангельской областной детской больницы Лариса Туранская.

Настольные игры, машинки, куклы, карандаши и фломастеры, раскраски и книги — всё это и многое другое передано в онкологическое отделение областной детской больницы.

«Каждый день ребята терпят болезненные процедуры и просто скучают в палатах в ожидании своего выздоровления. Для нас было важно как-то поддержать их, и хоть немного порадовать», — отметила заместитель руководителя Штаба общественной поддержки Софья Смолина.

Команда Штаба выражает благодарность всем, кто присоединился к акции: Елене Вторыгиной, Александру Спиридонову, Сергею Самодову, Ксении Корюкиной, Школе Современного Образования, Елене Зубаревой, Сергею Сметанину Тимуру Петрову, Архангельскому Городскому Совету ветеранов.


02 июнь 16:31 | : Политика

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