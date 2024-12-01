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Вернувшийся с СВО боец из Поморья заплатил долги по алментам

Житель Котласского района после возвращения домой из зоны проведения специальной военной операции выплатил 424 тысячи рублей задолженности по алиментам в пользу уже совершеннолетнего ребёнка. И это далеко не первый случай...

На протяжении нескольких лет мужчина не платил алименты и к моменту совершеннолетия ребёнка накопил задолженность в размере почти 500 тысяч рублей. Постоянные источники дохода у должника отсутствовали, имуществом он никаким не владел. 

Судебными приставами ОСП по г. Котлас и Котласскому району принимались все меры, вплоть до привлечения нерадивого родителя к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ, но безрезультатно. 

В 2024 году мужчина заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился на СВО. Задолженность по алиментам стала удерживаться из его денежного довольствия.

Спустя полгода, вернувшись домой, мужчина пересмотрел своё отношение к родительским обязанностям и первым делом полностью погасил остаток долга в размере 424 тысяч рублей, а также почти 35 тысяч рублей исполнительского сбора. 

 Напомним, что военнослужащие, находящиеся в зоне СВО, включая тех, кто заключил контракт о добровольном содействии в выполнении возложенных на ВС РФ задач, имеют право подать ходатайство о приостановлении исполнительного производства. Исключением, согласно действующему законодательству, являются исполнительные производства по алиментным обязательствам; по обязательствам о возмещении вреда жизни или здоровью гражданина, в том числе в связи со смертью кормильца; а также требования имущественного характера, возникшие в результате коррупционных правонарушений.


13 декабрь 08:57 | : Будни

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