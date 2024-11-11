Колония в Коряжме шьет для СВО антидроновые одеяла

Обучающиеся в образовательном учреждении №3 ФСИН России, находящемся на территории исправительной колонии №5 УФСИН России по Архангельской области (г. Коряжма), сшили антидроновые одеяла для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции.

Данную работу выполняли десять осужденных, проходящих обучение по профессии «Оператор оборудования швейного производства» под руководством мастера производственного обучения Марии Головенчик. В течение месяца отбывающими наказание в ИК-5 было сшито порядка 40 антидроновых одеял для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Не смотря на сложность выполнения ряда операций при шитье, все справились с работой.

В настоящее время вся помощь передана волонтерами на передовую. За активную гражданскую позицию и вклад в гуманитарную помощь участникам специальной военной операции от Совета ветеранов УМВД России по Курской области обучающимся по профессии «Оператор оборудования швейного производства» были вручены почетные грамоты.