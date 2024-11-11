Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Колония в Коряжме шьет для СВО антидроновые одеяла

Обучающиеся в образовательном учреждении №3 ФСИН России, находящемся на территории исправительной колонии №5 УФСИН России по Архангельской области (г. Коряжма), сшили антидроновые одеяла для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции.

 Данную работу выполняли десять осужденных, проходящих обучение по профессии «Оператор оборудования швейного производства» под руководством мастера производственного обучения Марии Головенчик. В течение месяца отбывающими наказание в ИК-5 было сшито порядка 40 антидроновых одеял для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Не смотря на сложность выполнения ряда операций при шитье, все справились с работой. 

 В настоящее время вся помощь передана волонтерами на передовую. За активную гражданскую позицию и вклад в гуманитарную помощь участникам специальной военной операции от Совета ветеранов УМВД России по Курской области обучающимся по профессии «Оператор оборудования швейного производства» были вручены почетные грамоты.

 

09 декабрь 12:40 | : Будни

Главные новости


Приятные хлопоты. Депутаты АрхГорДумы за неделю
VIII-й Arctic open зажег в Архангельске

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2024 (115)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20