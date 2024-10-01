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Архангельские осужденные к принудработам собирают помощь военным медикам

Осужденные участка, функционирующего как исправительный центр, при исправительной колонии № 1 УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск) в очередную партию гуманитарного груза для находящихся в зоне специальной военной операции передали необходимые предметы. 

На собственные средства отбывающие наказание закупили одноразовые комплекты одежды и белья, медицинские нестерильные комбинезоны, маски и бахилы.  Все это они уже передали в благотворительный фонд «Победа за нами», занимающийся сбором помощи и отправкой на СВО. В скором времени эта партия дойдет до нужного адресата.  

 

 

25 октябрь 13:25 | : Будни

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