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Заключенные женщины в колонии под Архангельском плетут сети для бойцов СВО

Отбывающие наказание в колонии-поселении №3 УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский район) присоединились к инициативе Губернаторского центра по оказанию помощи участникам специальной военной операции. 

В  свободное от работы время осужденные женщины вяжут маскировочные сети. Сначала для них был проведен мастер-класс по изготовлению данных изделий. Из привезенного материала они учились делать нужного размера ленты и "паучки", прикреплять их к сетке,  чтобы все было выполнено по необходимым стандартам.  Также они шьют постельное белье для участников СВО. 

Неравнодушные жители региона и активные граждане  регулярно помогают чем могут тем,  кто сейчас находится в зоне специальной военной операции. 

 

31 июль 11:22 | : Будни

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