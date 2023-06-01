Заключенные женщины в колонии под Архангельском плетут сети для бойцов СВО

Отбывающие наказание в колонии-поселении №3 УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский район) присоединились к инициативе Губернаторского центра по оказанию помощи участникам специальной военной операции.
В свободное от работы время осужденные женщины вяжут маскировочные сети. Сначала для них был проведен мастер-класс по изготовлению данных изделий. Из привезенного материала они учились делать нужного размера ленты и "паучки", прикреплять их к сетке, чтобы все было выполнено по необходимым стандартам. Также они шьют постельное белье для участников СВО.
Неравнодушные жители региона и активные граждане регулярно помогают чем могут тем, кто сейчас находится в зоне специальной военной операции.
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