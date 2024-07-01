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Каждый четвертый архангелогородец склонен уклоняться от участия в субботниках

Традиция проведения субботников существует в 1 из 4 компаний. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане и представители кадровых служб предприятий из Архангельска.

Только 34% работающих рассказали, что у них на работе субботники не проводятся. 5% не знают, есть ли в компании такая традиция (чаще всего это те, кто работает недавно). Остальные с субботниками сталкивались: 31% участвуют в них на безвозмездной основе, 4% — только за дополнительную оплату, 1% — за отгулы. Каждый четвертый игнорирует призывы участвовать в субботниках, и имеет на это полное право.

 Мужчины уклоняются от участия в субботниках чаще женщин. Архангелогородцы до 34 лет — чаще тех, кто старше. Женщины и работники старше 45 лет — те, кто чаще готов наводить чистоту и порядок бесплатно.

 Сколько компаний проводит субботники? 24% представителей кадровых служб ответили, что в компаниях есть такая традиция: в 14% субботники проходят в рабочее время, в 10% — в выходные. Планируя субботник, работодателю стоит помнить о нескольких важных моментах и не нарушать закон. В большинстве компаний субботники не проводятся — об этом заявили 75% их представителей.

(на картине: самый знаменитый субботник в мировой истории)

 

24 август 10:11 | : Будни

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