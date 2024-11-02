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Отец Антоний поздравил северодвинский госпиталь с 72-летием

    Военно-морской клинический госпиталь Министерства обороны РФ в Северодвинске отметил 72-летие со дня образования. Руководство и персонал учреждения поздравил секретарь епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами священник Антоний Власов.

    Отец Антоний поблагодарил руководство госпиталя за сотрудничество с Архангельской епархией и за всемерную заботу об оказании достойной помощи пациентам. Клирик пожелал всем, кто трудится в учреждении, помощи Божией и благословенных успехов в нелегких трудах.

    Напомним, что 15 ноября 1952 года по распоряжению Штаба Северного флота 63-й базовый лазарет соединения строящихся и ремонтирующихся кораблей Беломорской флотилии Северного флота был переведен на штат военно-морского госпиталя. Главными задачами учреждения были и остаются обследование и лечение моряков-североморцев, а также членов их семей.

    Сегодня в учреждении трудятся почти 300 сотрудников. 

16 ноябрь 09:10 | : Будни / Верую

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