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"Не пройти мимо чужой боли"

    Военно-морской клинический госпиталь в Северодвинске на святках посетил секретарь епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами священник Антоний Власов. Вместе с ребятами из творческого коллектива «Камертон» северодвинской школы №9 клирик поздравил пациентов с Рождеством Христовым.

    «Любовь к Родине, патриотизм начинается с малого — навестить больного, не пройти мимо чужой боли, не остаться в стороне, когда есть возможность помочь. Это созвучно духу евангельской правды, обращенной к нам на все времена», — такими словами начал концерт отец Антоний.

    «Мы были рады вновь подарить частичку наших сердец и согреть теплом детских душ тех, кто сегодня в этом очень нуждается», — рассказали педагоги музыкантов. Ребята выступили в трех отделениях госпиталя. По традиции дети написали открытки и сделали небольшие сувениры.

    Отец Антоний отметил, что событие получилось очень теплым и трогательным. 

(по материалам Архангельской епархии)

12 январь 10:17 | : Будни / Верую

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