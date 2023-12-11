Военно-морской клинический госпиталь в Северодвинске на святках посетил секретарь епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами священник Антоний Власов. Вместе с ребятами из творческого коллектива «Камертон» северодвинской школы №9 клирик поздравил пациентов с Рождеством Христовым.

«Любовь к Родине, патриотизм начинается с малого — навестить больного, не пройти мимо чужой боли, не остаться в стороне, когда есть возможность помочь. Это созвучно духу евангельской правды, обращенной к нам на все времена», — такими словами начал концерт отец Антоний.

«Мы были рады вновь подарить частичку наших сердец и согреть теплом детских душ тех, кто сегодня в этом очень нуждается», — рассказали педагоги музыкантов. Ребята выступили в трех отделениях госпиталя. По традиции дети написали открытки и сделали небольшие сувениры.

Отец Антоний отметил, что событие получилось очень теплым и трогательным.

(по материалам Архангельской епархии)