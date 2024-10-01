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Архангельский клирик духовно поддерживает бойцов зенитно-ракетного полка

    Военнослужащие зенитного ракетного полка Северного флота посетили Никольский храм Северодвинска. С солдатами пообщался секретарь епархиального отдела по взаимоотношениям с Вооруженными силами священник Антоний Власов.

    «Совершили молебен о русском воинстве и побеседовали. Поговорили о том, как важна для воина молитва; о том, что служба по призыву — замечательное время, когда молодой человек приобретает мужество, учится ответственности, терпению, состраданию, приобретает важнейший духовный опыт, если правильно воспринимает воинское служение», — отметил отец Антоний.

    По словам священника, взаимодействие с зенитным ракетным полком, которое было налажено не один год назад, успешно продолжается. Военнослужащие по призыву имеют возможность посещать Никольский храм и участвовать в церковных таинствах. Клирик благодарит командование полка за доброжелательное сотрудничество с Церковью и заботу о поддержании духовной жизни солдат. 

29 октябрь 10:00 | : Будни / Верую

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