Архангельский клирик духовно поддерживает бойцов зенитно-ракетного полка

Военнослужащие зенитного ракетного полка Северного флота посетили Никольский храм Северодвинска. С солдатами пообщался секретарь епархиального отдела по взаимоотношениям с Вооруженными силами священник Антоний Власов.

«Совершили молебен о русском воинстве и побеседовали. Поговорили о том, как важна для воина молитва; о том, что служба по призыву — замечательное время, когда молодой человек приобретает мужество, учится ответственности, терпению, состраданию, приобретает важнейший духовный опыт, если правильно воспринимает воинское служение», — отметил отец Антоний.

По словам священника, взаимодействие с зенитным ракетным полком, которое было налажено не один год назад, успешно продолжается. Военнослужащие по призыву имеют возможность посещать Никольский храм и участвовать в церковных таинствах. Клирик благодарит командование полка за доброжелательное сотрудничество с Церковью и заботу о поддержании духовной жизни солдат.