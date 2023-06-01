Храму Северодвинского военно-морского госпиталя пожертвовали ценные иконы

Икону Христа Спасителя, Порт-Артурскую икону Божией Матери и образ Явления Пресвятой Богородицы в Архангельске пожертвовал пожелавший остаться неизвестным благодетель для домового Никольского храма военно-морского клинического госпиталя Министерства обороны РФ в Северодвинске.

Освятил иконы секретарь епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами священник Антоний Власов. За богослужением молились сотрудники и пациенты госпиталя.

«Для нашего домового храма это значимое событие, — прокомментировал обретение новых икон отец Антоний. — Пусть святыни будут в благословение и исцеление воинам и в поддержку сотрудникам».

(фото предоставил священник Антоний Власов)

(по материалам Архангельской епархии)