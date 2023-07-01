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Солдаты-зенитчики помолились в Никольском храме Северодвинска

    Военнослужащие зенитно-ракетного полка Северодвинска посетили Никольский храм в городе корабелов. Солдаты помолились за Божественной литургией.

    «Воины изъявили желание посетить храм и помолиться за богослужением, обратились к командирам, которые связались с нами, и совместными усилиями посещение храма было организовано», — рассказал священник Антоний Власов, секретарь епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами.

    После богослужения отец Антоний пообщался с солдатами, подарил им комплекты карманных иконок, рассказал о смысле Божественной литургии и значении этой службы в жизни верующего человека. Кроме того, клирик ответил на вопросы военнослужащих и пожелал им всегда хранить верность Православию.

    «Человек, который поучаствовал в Литургии, духовно преображается, внутренне изменяется, становится чище, об этом писали святые отцы, — отметил священник Антоний. — Пусть Господь поможет воинам, которые посетили храм, всегда сохранять мужество, мудрость и с достоинством преодолевать все тяготы и лишения военной службы».

    По словам отца Антония, руководство местного зенитно-ракетного полка внимательно относится к духовно-нравственному воспитанию военнослужащих. Руководство части активно взаимодействует с клириками Северодвинского благочиния, которые регулярно проводят в дивизионах полка богослужения и просветительские беседы. 

(по материалам Архангельской епархии)

30 август 09:14 | : Будни / Верую

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