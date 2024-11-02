Боец из Архангельска забрал "буханку" и ловушку для "птиц"

Представители Народного фронта передали участнику СВО, приехавшему в отпуск, автомобиль "УАЗ", приобретенный жителями Красноборского округа, и всенаправленный детектор дронов, купленный неравнодушными северянами.



"Буханка" будет работать вместо машины, сгоревшей в ходе атаки ВСУ, и послужит защитникам Донбасса на луганском направлении. А портативная конструкция по обнаружению и идентификации беспилотных летательных аппаратов позволит нашим ребятам лучше отслеживать вражеские дроны и предотвращать беду.



Военнослужащий Олег поблагодарил фронтовиков и всех земляков за существенную поддержу парней на передовой. Противник будет поражён, победа будет за нами!