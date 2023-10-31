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Ловить и охранять. В Архангельской области определены лучшие кинологи УФСИН

Подведены итоги соревнований специалистов-кинологов со служебными собаками на первенство УФСИН России по Архангельской области.

Всего в соревнованиях в формате лично-командного первенства по дисциплинам «Розыскной профиль» и «Поиск и обнаружение наркотических средств» приняли участие 14 команд и 31 специалист-кинолог. В этом году кинологи и их четвероногие состязались в новом формате: испытания они проходили зонально. Этапы прошли в Котласском и  Плесецком округах, Вельском районе и столице Поморья. 

По результатам соревнований были определены сильнейшие команды и лучшие специалисты-кинологи со служебными собаками. В дисциплине «Розыскной профиль» третье место – занял Сергей Паженцев и его четвероногая напарница Еванжелина (ОБ), вторыми стали Виталий Журавлёв и Октавия (ИК-5). Равных в этот раз не было Александру Кукину со служебной собакой Гюрза (ИК-14).

В дисциплине «Поиск и обнаружение наркотических средств» Антон Шапошников и его Фред взяли «бронзу» (СИЗО-1), "серебро" у Евгения Кудинова и Баллу (ИК-29). Первое место заслужили Марина Юхненко и её служебная собака Пича (ОБ).

В итоге в командном первенстве уверенную победу одержали кинологи Областной больницы УФСИН (г. Архангельск), вторую ступень пьедестала заняли представители исправительной колонии №14 (г. Вельск), а завершили тройку лидеров участники исправительной колонии №5 (г. Коряжма).

 

01 ноябрь 13:14 | : Будни

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