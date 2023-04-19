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Сборная архангельского УФСИН взяла "серебро" в состязаниях по служебному биатлону

В г. Вологда завершился Чемпионат ФСИН России по легкоатлетическому кроссу и служебному биатлону среди территориальных органов и образовательных организаций ФСИН России, посвященный 100-летию Общества «Динамо». В нем достойный результат показали сотрудники УФСИН России по Архангельской области.
Во всероссийских соревнованиях, проходивших на протяжении четырех дней, принимали участие около 350 лучших спортсменов ФСИН России. В команду архангельской уголовно-исполнительной системы вошли представители отдела специального назначения, следственного изолятора № 3 и аппарата Управления. Два дня были посвящены легкоатлетическому кроссу, который прошел на стадионе "Локомотив". В личном первенстве среди мужчин старше 40 лет вторую ступень пьедестала почета занял старший инспектор отдела охраны СИЗО-3  регионального УФСИН Алексей Габов.
Соревнования по служебному биатлону проходили на базе центра спорта и отдыха "Комёла". В первый день спортсмены соревновались в личном виде - кросс три километра с двумя огневыми рубежами. Во второй день соревнований прошла смешанная эстафета 4х1500 метров. В упорной борьбе  эстафетная четверка УФСИН России по Архангельской области в составе Ирины Прытовой, Вадима Шергина, Ильи Маурина и Николая Митусова заняла второе место среди 51 сборной. 
В командном первенстве по служебному биатлону по итогам двух дней соревнований среди территориальных органов штатной численностью свыше трех тысяч сотрудников сборная регионального УФСИН заняла второе общекомандное место, уступив лишь команде ГУФСИН России по Кемеровской области-Кузбассу. 

 

13 июнь 11:02 | : Будни

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