Сборная архангельского УФСИН взяла "серебро" в состязаниях по служебному биатлону

В г. Вологда завершился Чемпионат ФСИН России по легкоатлетическому кроссу и служебному биатлону среди территориальных органов и образовательных организаций ФСИН России, посвященный 100-летию Общества «Динамо». В нем достойный результат показали сотрудники УФСИН России по Архангельской области.

Во всероссийских соревнованиях, проходивших на протяжении четырех дней, принимали участие около 350 лучших спортсменов ФСИН России. В команду архангельской уголовно-исполнительной системы вошли представители отдела специального назначения, следственного изолятора № 3 и аппарата Управления. Два дня были посвящены легкоатлетическому кроссу, который прошел на стадионе "Локомотив". В личном первенстве среди мужчин старше 40 лет вторую ступень пьедестала почета занял старший инспектор отдела охраны СИЗО-3 регионального УФСИН Алексей Габов.

Соревнования по служебному биатлону проходили на базе центра спорта и отдыха "Комёла". В первый день спортсмены соревновались в личном виде - кросс три километра с двумя огневыми рубежами. Во второй день соревнований прошла смешанная эстафета 4х1500 метров. В упорной борьбе эстафетная четверка УФСИН России по Архангельской области в составе Ирины Прытовой, Вадима Шергина, Ильи Маурина и Николая Митусова заняла второе место среди 51 сборной.