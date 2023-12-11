Бывших осужденных Поморья перекует «Кузница будущего»

В УФСИН России по Архангельской области проводятся мероприятия, направленные на реализацию закона о пробации.

С 1 января 2024 года в России началась реализация закона о пробации. Социальное сопровождение осужденных, в отношении которых станет применяться исполнительная пробация, будут осуществлять сотрудники уголовно-исполнительных инспекций областного УФСИН.

Старший инспектор по особым поручениям отделения исполнительной и постпенитенциарной пробации уголовно-исполнительной системы Поморья Эмма Зыкова встретилась с руководителем автономной некоммерческой организации популяризации рабочих специальностей «Кузница будущего» Сергеем Кузнецовым. В ходе общения были достигнуты договоренности по оказанию содействия лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в отношении которых будет применяться исполнительная пробация, в вопросах приобретения профессиональных навыков и умений, способствующих дальнейшему трудоустройству. О данных намерениях заключено соглашение по помощи в социализации вышедших из мест лишения свободы.

В рамках соглашения с «Кузницей будущего» инспекции планируют информировать лиц, состоящих на учете, о возможности обращения в организацию с целью получения помощи в вопросах приобретения профессиональных навыков и умений, способствующих дальнейшему трудоустройству. В свою очередь АНО «Кузница будущего» обязуется проводить мероприятия в рамках индивидуальной программы лица, в отношении которого будет применяться пробация по профориентации, обучающие семинары, мастер-классы, практические занятия, обучение сварочному делу.

Отметим, что целями пробации являются коррекция социального поведения, ресоциализация, социальная адаптация и социальная реабилитация лиц, в отношении которых применяется пробация, предупреждение совершения ими новых преступлений.