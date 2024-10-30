Митрополит Корнилий рассказал о плодах сторичных

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 27 октября, в неделю 18-ю по Пятидесятнице, день памяти святых отцов VII Вселенского собора, совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора.

По окончании богослужения глава митрополии обратился к прихожанам со словом назидания, полный текст которого приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сегодня мы с вами, возлюбленные во Христе отцы, братья и сестры, слышали за Божественной литургией евангельское повествование святого апостола и евангелиста Луки о том, как Господь наш Иисус Христос изрек притчу о сеятеле: «Вышел сеятель сеять сеяние свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его; а иное упало на камень и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги; иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило его; а иное упало на добрую землю и, взойдя, принесло плод сторичный». Сказав сию притчу, Господь возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит!»

О чем же сказана сия мудрая притча? Сеятель — это Господь наш Иисус Христос, Который принес доброе сеяние евангельского учения. Что же было бы, если бы Господь не пришел и не стал сеять? Род человеческий иссяк бы, ибо люди по своей злобе давно бы уже истребили друг друга. Господь пришел в этот мир для того, чтобы сеять доброе сеяние. Дорога — это образ всей жизни человеческой, все мы следуем путем земного существования и знаем, что путь в Царство Небесное узок и тернист, исполнен не только прекрасных роз, но и колючих шипов. Широкий путь погибелен. Им идти легко, и многие люди избирают этот путь, но он ведет в погибель. Сеяние, упавшее при дороге, означает тех людей, которые на первый взгляд являются верующими, возможно, ходят в храм и участвуют в таинствах Церкви, но увы, они не стали настоящими христианами. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что человек, который забывает Бога, впадает во многие согрешения. Понять это очень легко — представим, как человек утром после пробуждения от сна встает, совершает молитвенное правило, благоговея пред Богом, завтракает и отправляется на работу, садится за руль, и по дороге другой водитель его подрезает. Тут-то всё «христианство» такого человека может закончиться, и из уст его вырываются такие выражения, о которых, по слову апостола, «срамно есть и глаголати». Что произошло? Человек забыл Бога, поэтому тотчас впал в согрешение. В таком сердце не восходит сеяние, которое сеет Христос Спаситель. Христианин должен всегда, при любых обстоятельствах оставаться христианином и человеком! Легко считать себя верующим и помнить Бога, когда всё хорошо и гладко, а когда искушения, скорби, утраты и враги обуревают нас, мы не всегда обращаемся к Богу с горячей молитвой. Это не Бог нас оставляет, это мы забываем про Него, поэтому впадаем в согрешения. Да не будет сего с нами!

Вернемся к притче. Одно из сеяний поклевали птицы, говорит Господь. Птицы в данном случае символически означают врага нашего спасения, который стремится забрать всё доброе, что входит в нашу душу. Как же так происходит? Порой человек, выходя из храма, тотчас впадает в страсти, грехи и пороки, привычные для его жизни, забывая о том, что он только что исповедовался, участвовал в таинстве Евхаристии, причастился Святых Христовых Таин. Так враг забирает у такого человека доброе сеяние Христово. О чем же сказано про камень, упав на который сеяние засохло? Внимательно читая Евангелие, мы знаем, что Господь наш Иисус Христос постоянно учил — в Иерусалимском храме, в синагогах, Он учил в Нагорной проповеди и в каждом доме, в который заходил. Огромная толпа всегда собиралась для того, чтобы послушать живое слово проповеди Христа Спасителя. Когда Он в последний раз явил Себя как Истинного Христа, Мессию, Спасителя всего мира и торжественно вошел в Иерусалим, ликующая толпа людей, видевших чудеса Спасителя и слышавших о них, кричала: «Осанна Сыну Давидову! Благословен Грядый во имя Господне! Осанна в вышних!» Через несколько дней, увы, эта же ликующая толпа кричала: «Возьми, возьми, распни Его». Каменная почва — это сердца тех людей, которые слушали Христа Спасителя, вроде бы принимали Его проповедь, а потом требовали распять Его. Сеяние Христово в этих людях поначалу дало всходы, а затем погибло. Вспомним богатого юношу, который пришел к Спасителю и, казалось, был преисполнен веры и благочестия, он исполнил все заповеди и искал спасения. Но когда Господь предложил ему стать Своим учеником, он отказался. Почему же так случилось? Богатство, которое имел этот юноша, стало незримой стеной между ним и Господом. Древние отцы говорят: «Христианский Бог ревнив», об этом же говорит заповедь «Не сотвори себе кумира». Этот молодой человек, можно сказать, имел своим кумиром богатство, к которому прикипел всем сердцем, поэтому и отказался быть апостолом Христовым. Это также пример того, как сеяние упало на каменистую почву.

Далее в притче идет речь о сеянии, которое упало в терние, и оно заглушило сеяние. Сие сказано о том, когда люди слышат что-то о Христе Спасителе, о Церкви, но не желают прислушаться и вникнуть, постоянно пребывая в житейских заботах и суете. «Всякое ныне житейское отложим попечение», — слышим мы слова Херувимской песни за Божественной литургией. Церковь призывает нас тратить не всё время своей жизни на земные заботы и попечения, но помнить о своей бессмертной душе и оставлять хотя бы несколько минут в день для того, чтобы позаботиться о ней, чтобы то сеяние, которое посеял в нашем сердце Христос Спаситель, не заглушала житейская суета. Будем помнить о том, что мы будем отвечать пред Богом за то, как в нашем сердце взошло сеяние Христово, ибо кому много дано, с того многое и спросится, как учит Господь в Евангелии.

Преподобный Авва Дорофей оставил в назидание нам историю о том, как в некий град пришел корабль с невольниками, и в городе том жила одна благочестивая дева. Она, услышав, что пришел корабль, очень обрадовалась, ибо желала взять себе маленькую девочку с тем, чтобы воспитать ее в святости, чтобы она вовсе не знала пороков мира сего. Она послала за хозяином корабля того и, призвав его к себе, узнала, что у него есть две маленькие девочки, именно такие, каких она желала, и тотчас с радостию отдала она цену за одну из них и взяла её к себе. Когда же хозяин корабля удалился из того места, где пребывала сия святая, и отошёл немного, встретила его одна блудница, совершенно развратная, и, увидев с ним другую девочку, захотела взять её; условившись с ним, отдала цену, взяла девочку и ушла с ней. «Видите ли тайну Божию? — говорит Авва Дорофей. — Видите ли суд Божий? Кто может объяснить это? Святая дева взяла ту малютку, воспитала её в страхе Божием, наставляя её на всякое благое дело, обучая её иноческому житию. Блудница же, взявши ту несчастную, сделала её орудием диавола. Что мы можем сказать о страшной сей судьбе? Обе были малы, обе проданы, не зная сами, куда идут, и одна оказалась в руках Божиих, а другая впала в руки диавола. Можно ли сказать, что Бог равно взыщет как с одной, так и с другой? Как это возможно! Если обе впадут в блуд или в иной грех, можно ли сказать, что обе они подвергнутся одному суду, хотя и обе впали в одно и то же согрешение? Возможно ли это? Одна знала о суде, о царстве Божием, день и ночь поучалась в словах Божиих; другая же, несчастная, никогда не видала и не слышала ничего доброго, но всегда, напротив, всё скверное, всё диавольское: как же возможно, чтобы обе были судимы одним судом? Итак, никакой человек не может знать судеб Божиих, но Он един ведает всё и может судить согрешение каждого, как Ему единому известно». Мы с вами, возлюбленные, должны стремиться слышать Слово Божие и влагать его в свое сердце. «Кто имеет уши слышать, да слышит!» — говорит Господь. О чем это сказано? Иногда мы желаем что-то слышать, а иное не желаем. Кто-то любит прекрасную музыку, иной хочет слышать пение, другой любит рассказы, истории или анекдоты, а некоторые любят слушать сплетни. Для того, чтобы услышать слово Христова учения, Священное Писание, нужно иметь духовный слух. Сегодня на душу каждого из нас упало спасительное сеяние, и по зову наших христианских сердец мы собрались в храме Божием для того, чтобы быть участниками Божественной литургии. Нас привело сюда желание в день Воскресный послужить Богу и услышать слово Христова учения, о чем говорит нам Господь и повествует Священное Писание. Что же мы должны сделать сегодня, чтобы на почве нашего сердца возросло сеяние евангельское? Прежде всего, мы должны удобрять почву своего сердца и поливать слезами покаяния. Только в очищенном сердце не погибает доброе сеяние. Об этом мы должны всегда помнить. Мы должны молиться за проповедников Слова Божия. «Поминайте наставники ваша», — заповедует нам святой первоверховный апостол Павел.

В Книге пророка Иезекииля мы находим поучительное повествование — некий человек, поставленный стражем, увидев меч, идущий на ту землю, затрубит в трубу и предостережёт народ, но если некоторые люди не послушают его и не остерегут себя, — то, когда меч придёт и захватит, кровь их будет на них. «Голос трубы он слышал, но не остерёг себя, кровь его на нём будет; а кто остерёгся, тот спас жизнь свою», — говорит древний пророк. Если же страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был предостережён, — то, когда придёт меч и отнимет у кого из них жизнь, сей схвачен будет за грех свой. Проповедники истины не должны молчать, они, подобно этому стражнику, должны сеять слово Христова учения и предупреждать людей об опасностях духовных, как делали святые ученики и апостолы Христовы, которые понесли евангельскую весть ко всем племенам и народам, и благодаря их подвигу мы сегодня знаем Христа Распятого и Воскресшего, веруем в Него и имеем надежду на то, что Господь всегда будет пребывать с нами.

Во втором евангельском повествовании, которое мы слышали сегодня за богослужением, святой апостол и евангелист Иоанн Богослов приводит слова Христа Спасителя: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа». В этих словах вся суть нашей веры — ими можно дать ответ всякому человеку, вопрошающему об учении Христа Спасителя. Эти слова должен знать каждый христианин и всегда прибегать к ним, когда кто-то требует ответ о нашей вере. Запомним, возлюбленные, эти евангельские слова, слагая их в своем сердце. Будем сеять слово Христова учения, и пусть наша вера никогда не ослабевает, но приносит, по слову Евангелия, плод сторичный во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!

С праздником Воскресного дня поздравляю всех вас, дорогие мои!