Митрополит Корнилий: Для Господа нет ничего невозможного

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 22 октября, в неделю 20-ю по Пятидесятнице, день памяти святых отцов VII Вселенского собора, совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

По окончании богослужения архипастырь обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сегодня, возлюбленные во Христе братья и сестры, за Божественной литургией мы слышали евангельское повествование святого апостола и евангелиста Луки о том, как Господь наш Иисус Христос пошел в город, называемый Наин; и с Ним шли многие из учеников Его и множество народа. Святые ученики Христовы шли за Господом, чтобы услышать живое слово проповеди и научиться от Спасителя для того, чтобы впоследствии понести благовестие о Христе всем племенам и народам. Почему же много народа всегда сопровождало Господа? Многие хотели увидеть Спасителя, услышать Его живое слово, получить исцеления от многоразличных недугов душевных и телесных. Иные шли ради любопытства: не сотворит ли Господь какое чудо, и они станут свидетелями этого.

Святой апостол и евангелист Лука повествует, что когда Спаситель со Своими спутниками приблизился к городским воротам, там выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова; и много народа шло с нею из города. Почему же много людей было в погребальной процессии? Мы знаем, что когда хоронят доброго человека, то множество народа приходит, чтобы помолиться за усопшего. Но в данном случае усопший был юным человеком, и видимо, вдова была доброй женщиной, и люди собрались для того, чтобы поддержать ее в скорби. Христос Спаситель, неся Свое великое земное служение, никогда не проходил мимо человеческого горя и скорби. Спаситель остановил погребальную процессию, сжалился над несчастной матерью и сказал ей: «Не плачь». Каждый из нас не раз бывал на похоронах у родственников и близких, мы приходили, чтобы посочувствовать ближним в их горе, когда они погребают родных. В такие минуты кажется, что любые слова утешения и сочувствия бессильны. Порой вообще невозможно найти уместных слов, чтобы поддержать или утешить страдающих. Женщина, которая хоронила сына, была вдовой, поэтому у нее было двойное горе. Она потеряла единственного сына, и вся ее оставшаяся жизнь была обречена на нищету, потому что в те далекие времена женщины не могли работать и обеспечивать себя, не было пенсий, и поэтому она оставалась без средств к существованию. За ее доброе сердце Господь спас ее жизнь. Христос сказал ей: «Не плачь», ибо Он знал, что сейчас скорбь этой матери Он претворит в радость. Господь подойдя, прикоснулся к одру усопшего и сказал: «Юноша! Тебе говорю, встань!» Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его Господь матери его. Евангелист пишет, что в этот момент всех присутствовавших объял страх, и они славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ Свой».

Живя среди людей, Господь творил великие чудеса. Он исцелял болящих, давал зрение слепым и хромым хождение, изгонял бесов, Он воскрешал усопших! Господь воскресил сына наинской вдовицы, о которой мы с вами сегодня читаем в Евангелии, Он воскресил дочь Иаира, Он воскресил Своего друга праведного Лазаря, который уже четыре дня находился во гробе и, по словам его сестры, уже смердел. Для чего же Спаситель совершал воскрешения мертвых? Для того, чтобы уверить всех нас во всеобщем воскресении мертвых. Для Господа Бога нет ничего невозможного ни на небе, ни на земле. Настанет тот час, когда мертвые во гробах услышат глас Сына Божия и, услышавше, оживут, как говорит нам Священное Писание. Смерть для человека не является вечной смертью, она является сном, после которого будет пробуждение, или воскресение, как мы читаем в Символе веры: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века». Господь уверяет всех нас, чтобы мы всегда пребывали в покаянии и приуготовляли душу ко всеобщему воскресению. Умирает человек духовно и телесно, когда он согрешает пред Господом и не кается, не приносит плоды достойные покаяния. Такого человека и коснется вечная смерть, от которой никогда не будет воскресения. Тот, кто идет под Покров Божий, приносит покаяние и в таинстве Евхаристии причащается Святых Христовых Таин, готовит свою душу к воскресению и жизни будущего века.

Почерпнем из сегодняшнего евангельского чтения мысль о том, что какая бы ни была скорбь, мы должны просить Господа дать нам терпение перенести все неприятности, которые выпадают на нашем жизненном пути, и всегда помнить, что для Господа нет ничего невозможного: всякую нашу скорбь в одно мгновение Господь может претворить в радость.

Пусть милость Божия и Его благословение всегда укрепляют нас на нашем жизненном пути, помогают всем нам исполнить заповеди Христа Спасителя и пребывать с Ним всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь!

(по материалам Архангельской епархии)