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Митрополит Корнилий пожелал каждому христианину быть орлом

   Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 24 декабря, в неделю 29-ю по Пятидесятнице, святых праотец, совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

    Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Татьяны Горшковой.

    По окончании богослужения глава митрополии обратился к прихожанам со словом назидания, полный текст которого приводим ниже.

    Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

    Сегодня, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, Святая Церковь предлагает нашему вниманию евангельское чтение, в котором святой апостол и евангелист Лука повествует о том, как Господь наш Иисус Христос, пребывая на одной трапезе, поведал притчу. Некто из присутствовавших рядом с Господом сказал Ему: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божием!». В ответ на эти слова Спаситель изрек притчу. Один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время, послал раба своего сказать званым: «Идите, ибо уже всё готово». Все, как бы сговорившись, начали извиняться. Первый сказал ему: «Я купил землю и мне нужно пойти посмотреть ее; прошу тебя, извини меня». Другой сказал: «Я купил пять пар волов и иду испытать их; прошу тебя, извини меня». Третий сказал: «Я женился и потому не могу прийти». И, возвратившись, слуга доложил о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал слуге: «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб: «Господин! Исполнено, как приказал ты, и еще есть место». Господин сказал в ответ: «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных».

    О чем же сказана сия притча, которую изрек Господь наш Иисус Христос? Святые отцы говорят, что Господь призвал к Себе всех – первосвященников, книжников, фарисеев, ученых людей – в Царство Божие, но они отказались идти. У каждого была, казалось, уважительная причина. Эта притча не только о судьбе народа Израиля, но и о всех народах, и о нас с вами. Разве сегодня мы видим в храме всех православных христиан, принявших Крещение? Где же они находятся в день воскресный, когда Господь предлагает нам Божественную трапезу? Чем же все заняты? Если пойдем и спросим, то все найдут уважительную причину для того, чтобы не идти в храм на Божественную литургию и вкусить Трапезу Царствия Небесного.

    Некоторые из нас мыслят так: «Если я хороший человек, я без всякого труда войду в Царство Небесное, но если я плохой человек, совершаю беззакония, то, естественно, буду осужден на вечную муку». Здесь есть неточность, ибо мы не имеем точного представления о судьбах Божиих и о Царствии Небесном, о котором Господь наш Иисус Христос говорит нам в Евангелии. Некий афонский старец, размышляя о Царствии Божием, говорил так: «Если я окажусь в Царстве Небесном, то удивлюсь трижды. Во-первых, как попал сюда я. Во-вторых – потому, что не увижу тех, кого ожидал увидеть. И, наконец, - встретив того, кто, по-моему, никак здесь не мог оказаться». «Царствие Божие внутрь вас есть», - говорит в Евангелии Господь наш Иисус Христос. Царствие Небесное начинается не тогда, когда мы переходим черту временной жизни, но здесь и сейчас, ибо каждый человек входит в это Царство, живя на земле. Если же мы во временной жизни не войдем в Царство Небесное, то и в будущей жизни мы не сможем пребывать в Царстве Божием. Поэтому мы не должны привязываться ни к чему земному и временному. Зададим себе вопрос: эти люди, о которых сказано в сегодняшней притче, отказавшиеся от званной трапезы ради своих дел, разве совершали нечто греховное? Разве грешно работать на поле? Конечно же, нет. «В поте лица будешь добывать хлеб свой», - говорит нам Священное Писание. Разве грех покупать волов? Множество людей занимаются этим делом, и в нем нет никакого греха. Разве грех жениться? «Плодитесь и размножайтесь», - гласит заповедь Божия. Конечно же, ни в чем этом нет никакого греха. Неправда и грех таится в том, что земное, к чему мы порой привязываемся сердцем, становится преградой между нами и Господом Богом. Если мы во всем и всегда будем иметь предметом своего ума и сердца Господа Бога, Единому Ему служить, работать и поклоняться, то, конечно же, не будет никакого греха в наших земных заботах, которым мы посвящаем время для того, чтобы пропитать свое тело. Если же мы будем 24 часа в сутки и семь дней в неделю заботиться только о своем бренном теле, забывая о своей бессмертной душе, то мы не войдем в Царство Небесное. Древние отцы говорят: «Христианский Бог ревнив». Бог ревнует нас к тем земным вещам, которые для нас становятся кумирами. Когда мы, к примеру, один лишь день в неделю, посвященный Господу Богу, день воскресный, употребляем, как и прочие дни, для служения себе самому, но не Господу Богу. Поэтому и эти люди, которые не откликнулись на призыв господина и не пошли не его трапезу, были осуждены. Да не случится сего с нами! Будем всегда помнить слова Священного Писания: «Ищите же прежде Царствия Божия и правды его, и сия вся приложатся вам». Запомним слова, которые Господь наш Иисус Христос изрек в завершение сегодняшней притчи: «Много званых, но мало избранных». Господь призывает всё человечество в Свою Святую Соборную и Апостольскую Православную Церковь для того, чтобы вкусить Его Божественную Трапезу, о которой святитель Иоанн Златоуст сказал такие замечательные слова: «Сия трапеза орлов, а не галок». Каждый христианин должен быть орлом, который воспаряет над всем земным и прилепляется душой и сердцем только ко Господу Богу. Пусть каждый верующий во Христа достойно и праведно приступает к Божественной Трапезе и пребывает в числе избранных во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!

    С праздником воскресного дня поздравляю всех вас, дорогие мои! 

(по материалам Архангельской епархии)

25 декабрь 09:13 | : Будни / Верую

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