Архангелогородцы не хотят расплачиваться за отсутствие детей

89% архангелогородцев против введения налога на бездетность. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

Инициатива, касающаяся введения налога на бездетность, получила широкий резонанс в обществе. 89% архангелогородцев не поддерживают введения налога: 62% — однозначно против, 27% — скорее против. Женщины чаще мужчин выражают несогласие (91% против 87%): «Каждый сам решает, нужны ему дети или нет. Плюс тысячи женщин не могут самостоятельно родить. Тут не налогами душить надо, тут помогать надо и ЭКО бесплатно делать не только 1 раз».



Архангелогородцы в возрасте до 34 лет выступают однозначно против инициативы чаще тех, кто старше (73% против 60% среди респондентов в возрасте от 45 лет): «Вместо того чтобы наказывать людей за отсутствие детей, государству стоило бы сосредоточиться на улучшении условий жизни, поддержке семей и создании условий, при которых люди захотят заводить детей добровольно». Противников налога на бездетность больше среди опрошенных с доходом до 50 тыс. руб. (66% против 63% среди зарабатывающих от 100 тыс. руб. в месяц): «Введите достойную оплату за труд, тогда о детях и спрашивайте».



Подавляющее большинство бездетных архангелогородцев не поддержали введение налога (94% из тех, у кого нет детей, но планирует в будущем, и 99% из тех, у кого нет детей и нет желания их заводить).