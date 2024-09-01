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Почти половина архангелогородцев подходит к разводу по-научному

47% разведенных архангелогородцев не верят, что обязательные психологические консультации помогут сохранить семьи. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения Архангельска.

В Госдуму планируют внести законопроект, согласно которому супругов, желающих расторгнуть брак, обяжут пройти консультацию психолога: это условие будет распространяться на те пары, у которых есть несовершеннолетние дети, или если один из супругов не хочет разводиться.

 Согласно опросу SuperJob, 42% архангелогородцев поддерживают эту инициативу. Каждый третий (33%) выступил против: «Считаю эти консультации бесполезными».

 Женщины чаще мужчин одобряли проект: 44 и 40% соответственно. В консультации больше всех верят архангелогородцы в возрасте от 35 до 44 лет (54%).

 Число противников инициативы растет с увеличением уровня доходов опрошенных (26% среди архангелогородцев с зарплатой до 50 тысяч рублей и 48% среди зарабатывающих от 100 тысяч в месяц): «Трата бюджетных средств. Нет квалифицированных психологов, которые будут работать на конвейере. А если так, то будет формализм».

 Среди архангелогородцев, прошедших процедуру развода, за инициативу проголосовали 40%, против — 47%: «Это уже похоже на рабство. Каждый сам принимает решение без посторонних»; «Я сам оплачивал подобные консультации, когда жена подала на развод. Толку никакого».

26 сентябрь 12:33 | : Будни

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