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Большинство архангелогородцев волнует срок годности продуктов

6 из 10 архангелогородцев тщательно проверяют срок годности продуктов питания. Покупая шампунь или зубную пасту, так поступает только каждый третий. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска. 

 Большинство архангелогородцев проверяют срок годности различных товаров. 6 из 10 опрошенных всегда смотрят даты производства у продуктов питания, каждый второй (51%) — у лекарств, каждый третий — у средств личной гигиены. Никогда не проверяют срок годности у продуктов только 2%, у медикаментов — 10%, у шампуней — 22%. Приобретая парфюмерно-косметические средства, 50% женщин всегда обращают внимание на период хранения, и только 7% никогда этого не делают.

 Женщины в целом более придирчивы к срокам годности товаров ограниченного периода хранения. К примеру, мужчины почти в два раза чаще женщин вовсе не смотрят на срок годности лекарств (13% против 7% соответственно) или средств личной гигиены (29% против 15%).

 Архангелогородцы в возрасте от 35 до 44 лет наиболее внимательны: они чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше, проверяют срок годности приобретаемых товаров.

 

13 октябрь 09:40 | : Будни

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