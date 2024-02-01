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Жители Поморья против возвращения налога на бездетность

В России предложили ввести налог на бездетность. 85% граждан против.

Только 15% опрошенных архангелогородев в той или иной степени поддерживают введение налога на бездетность (6% однозначно за, еще 9% скорее за). Их основной аргумент — демографическая ситуация в стране. Большинство против: 27% респондентов скорее не поддерживает и 58% однозначно не поддерживает. «Иногда отсутствие детей — это не личный выбор человека, а, например, ограничения по здоровью или невозможность их содержать. Во втором случае налог на бездетность только усугубит материальное положение человека», — поясняют россияне.

 Женщины противятся идее введения налога не бездетность чаще мужчин (90 и 81% соответственно): «Каждый вправе решать сам, нужно ли ему продолжения своего рода или нет». Северяне до 34 лет — чаще тех, кто старше.

 Среди респондентов с детьми против инициативы выступает чуть меньшее количество (78%). Среди тех, кто только планирует детей, и тех, кто твердо решил отказаться от идеи завести потомство, критика идеи звучала чаще всего (97 и 96% соответственно).

(карикатура с https://flectone.ru

02 май 09:10 | : Экономика / Скандалы

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