Архангелогородцы не могут определиться с порогом молодости

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения Архангельска.



В 2020 году согласно Положению о молодежной политике РФ порог молодости был сдвинут, теперь к категории молодежи официально причислены все граждане страны от 14 до 35 лет. Общественное мнение также перестраивается в сторону продления периода, когда человека можно считать молодым. Сегодня 3 из 10 архангелогородцев признают, что к молодежи относятся люди не старше 35 лет. 26% полагают, что молодым можно считать человека до 30 лет. 19% уверены, что молодость заканчивается в 25 лет, а 15% — в 20. Среди прочих ответов были варианты, согласно которым молодыми людьми можно считать граждан в возрасте до 36—44 лет («Рекомендация ВОЗ»; «Я ко всем обращаюсь "молодой человек"»).



Женщины чаще мужчин называли в качестве рубежа молодости возраст 35 лет (34 и 27% соответственно). Мужчины же чаще считают, что молодость ограничивается 25 годами (25% против 13% среди женщин).



Закономерно, что продлить молодежный период до 35 лет чаще других хотят те, кто скоро его покинет: горожане в возрасте от 25 до 34 лет (36%).