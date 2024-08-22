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Священник космодрома Плесецк рассказал курсантам о жервенности профессий

    Первые в новом учебном году сборы открылись в центре допризывной подготовки «Авангард» в городе Мирном. Как и в прошлом году, с курсантами проводит встречи помощник начальника космодрома Плесецк иеромонах Антоний (Ласточкин).

    Священнослужитель беседует с подростками о русской культуре, которая основана на Православии.

    «Говорим с ребятами о том, что важно духовное единение народа для того, чтобы быть сильными. Победа — это общее дело и дар Божий, который ниспосылается тем, кто трудится и обращается к Богу за помощью. Важно помнить и о том, что самая главная победа — это победа над собой, над своими пороками, недостатками и слабостями. Победа начинается с работы над собой, с воспитания себя. Конечно, беседуем и о том, как важна и благородна жертвенность, с которой неразрывно связано понятие любви. Именно жертвенность лежит в основе профессий, в которые люди идут по призванию, — военного, врача, учителя и священника».

    ***

    Центр «Авангард» Архангельской области создан в 2022 году как структурное подразделение ГАУ Архангельской области «Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» в соответствии с поручением Президента Российской Федерации и представляет собой вид стационарного детского лагеря с круглосуточным пребыванием, предусматривающий возможность ведения образовательной деятельности в круглогодичном режиме.

    Деятельность специализированного образовательно-воспитательного комплекса направлена на организацию практических занятий по основам военной службы и реализацию образовательных программ военно-патриотического воспитания.

    На странице «Авангарда» в соцсети говорится: «Духовно-нравственное воспитание является одним из ключевых аспектов при формировании гармоничной личности и развитие её ценностно-смысловой сферы». 

05 октябрь 10:00 | : Будни / Верую

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