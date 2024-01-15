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Иеромонах Антоний пообщался с будущими призывниками в Мирном

    Помощник начальника космодрома Плесецк иеромонах Антоний (Ласточкин) продолжает проводить беседы с подростками о русской культуре в центре допризывной подготовки «Авангард» в городе Мирном.

    Десятиклассники из школ Архангельской области и студенты колледжей приезжают в Мирный на пять дней, получают знания и навыки в области начальной военной подготовки.

    На странице «Авангарда» в соцсети говорится, что «в программе пятидневных сборов уделяется значительное внимание духовно-нравственному развитию курсантов».

    ***

    Центр «Авангард» Архангельской области создан в 2022 году как структурное подразделение ГАУ Архангельской области «Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» в соответствии с поручением Президента Российской Федерации и представляет собой вид стационарного детского лагеря с круглосуточным пребыванием, предусматривающий возможность ведения образовательной деятельности в круглогодичном режиме.

    Деятельность специализированного образовательно-воспитательного комплекса направлена на организацию практических занятий по основам военной службы и реализацию образовательных программ военно-патриотического воспитания. 

17 февраль 09:11 | : Будни / Верую

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