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В центре допризывной подготовки "Авангард" проводится духовное воспитание

    Помощник начальника космодрома Плесецк иеромонах Антоний (Ласточкин) продолжает встречи с участниками сборов в центре допризывной подготовки «Авангард» в городе Мирном. Священнослужитель беседует с подростками о русской культуре, которая основана на Православии.

    Десятиклассники из школ Архангельской области и студенты колледжей приезжают в Мирный на пять дней, получают знания и навыки в области начальной военной подготовки.

    «Духовно-нравственное воспитание является одним из ключевых аспектов при формировании гармоничной личности и развитие её ценностно-смысловой сферы», — говорится на странице «Авангарда» в соцсети.

    ***

    Центр «Авангард» Архангельской области создан в 2022 году как структурное подразделение ГАУ Архангельской области «Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» в соответствии с поручением Президента Российской Федерации и представляет собой вид стационарного детского лагеря с круглосуточным пребыванием, предусматривающий возможность ведения образовательной деятельности в круглогодичном режиме.

    Деятельность специализированного образовательно-воспитательного комплекса направлена на организацию практических занятий по основам военной службы и реализацию образовательных программ военно-патриотического воспитания. 

01 март 09:08 | : Будни / Верую

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