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Осужденные Архангельска с воодушевлением чистят город

Осужденные участков, функционирующих как исправительный центр, УФСИН России по Архангельской области проводят работы по благоустройству города Архангельска.

Так, в минувшие выходные отбывающие наказание на УФИЦ при КП-3 по просьбе администрации округа Варавино-Фактория уложили тротуар у социального дома на проспекте Ленинградский и на улице Никитова. Теперь проживающим в этих домах людям станет безопасно ходить по новым мостовым. Кроме этого, проведенные работы улучшили доступность социальных объектов для местных жителей. 

Также в субботу осужденные УФИЦ при КП-3 прибрали Афгано-Чеченский мемориал, находящийся на Вологодском кладбище. Мероприятие прошло по инициативе председателя Архангельской региональной общественной организации «Долг» Александр Лелетко, являющегося также членом Общественного совета при региональном УФСИН. Они выравнивали тротуарную плитку и газон вокруг мемориала.

К благоустройству общественных территорий столицы Поморья присоединились и осужденные УФИЦ при ИК-1. По соглашению с администрацией Ломоносовского округа они приводят в порядок городскую набережную. В свободное от основной работы время они закрашивают незаконные граффити, убирают газоны, очищают железобетонный спуск на  Набережную Северной Двины.

 

01 октябрь 10:26 | : Будни

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