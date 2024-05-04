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Осужденные к принудработам чистят Архангельск

Осужденные участка, функционирующего как исправительный центр, при колонии-поселении №3 УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск) приняли участие в  субботнике  "Чистый берег". 

Мероприятие прошло по инициативе администрации территориального округа "Варавино-Фактория" г. Архангельска. Оно собрало большое число участников - представителей депутатского корпуса, общественного объединения "Совет отцов" и "Женсовета", учащихся  техникумов и колледжей, воспитанников детского сада и просто неравнодушных жителей. Не остались в стороне от экологической акции и осужденные к принудительным работам УФИЦ при КП-3. Собравшиеся  почистили территорию в районе заброшенного профилактория на пляже по улице Русанова. Было собрано более 150 мешков с различным мусором.

- Осужденные всегда активно принимают участие в волонтерских акциях, - прокомментировал начальник УФИЦ при КП-3 УФСИН России по Архангельской области Андрей Богомолов. – Тем более что подобные мероприятия вносят значимый вклад в охрану окружающей среды. 

 

20 май 11:00 | : Будни

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