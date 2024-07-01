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В беломорской деревне помолились о русском воинстве

    Северодвинский клирик священник Антоний Власов продолжает возрождать духовную жизнь в деревне Солза на берегу Белого моря. В праздник Владимирской иконы Божией Матери в местной часовне в честь образа Пресвятой Богородицы «Троеручица» совершили молебен с акафистом.

    «Рассказал собравшимся на молитву жителям деревни об истории святого образа, о событиях в истории Отечества, в которых Пресвятая Владычица явила милость и заступничество через Свою икону, — прокомментировал событие отец Антоний. — В беседе на примере Евангелия отметил важность старания, усердия и постоянства в духовной жизни, важность терпеливого, доброжелательного и внимательного отношения между людьми».

    Отметим, что накануне праздника, в Солзе совершили молебен о русском воинстве и заупокойную литию по погибшим.

    Напомним, что регулярно посещают солзенскую часовню и поддерживают в ней порядок участники северодвинского православного клуба «Возрождение».

    Солза — деревня в Нёнокском округе Северодвинска. Расположена на Летнем берегу Двинской губы Белого моря, в устье реки Солзы.

    Первое упоминание о деревне относится к 1555 году в связи с купчей крепостью Николо-Корельского монастыря. В разное время населенный пункт носил названия Солзекское, Солзекская слободка, Солозское. В 1910 году он входил в состав Сюземской волости Архангельского уезда.

    В Солзе некогда находилась Воскресенская церковь, которую в 1995 году перенесли на остров Ягры в Северодвинск. В 2021 году на месте, где был этот храм, участники клуба «Возрождение» воздвигли поклонный крест.

    Добраться до Солзы можно на пригородном поезде. 

09 июль 09:10 | : Будни / Верую

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