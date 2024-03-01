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Священник благославил военную полицию Северодвинска на жертвенное служение

    Секретарь епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами священник Антоний Власов посетил военную комендатуру Северодвинска. Клирик совершил молебное пение о русском воинстве и пообщался с личным составом военной полиции.

    «Воинское дело — это жертвенное служение, готовность к самопожертвованию во имя жизни людей. Это есть истинный духовный подвиг, в основе которого лежит жертвенная любовь к Родине, людям. Желаю, что бы ваше служение всегда было наполнено духовным содержанием и самоотверженностью», — сказал отец Антоний, обращаясь к воинам.

    Отметим, что священник Антоний — прапорщик морской пехоты — после службы на флоте трудился в военной комендатуре гарнизона пять лет до выхода на пенсию. Клирик окормляет служащих ведомства не первый год. За это время в помещении военной полиции появился уголок, в котором совершаются молебны. Отец Антоний регулярно встречается с военными полицейскими и беседует с ними на духовные темы.

    В декабре 2023 года личному составу был передан освященный воинский стяг. На сайте Министерства обороны нашей страны приводится статья из Военного энциклопедического словаря:

    Стяг — древнерусское название воинского знамени. Представлял собой шест с укрепленным на нём пучком конских волос, клином яркой материи и т.п., хорошо видимыми издали. Служил сигналом для сбора (построения) воинов перед началом похода (сражения). На поле сражения обозначал место нахождения предводителя войска (князя, воеводы). С конца XV века в России вместо слова «стяг» стало употребляться слово «знамя». 

(по материалам Архангельской епархии)

30 март 09:30 | : Будни / Верую

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