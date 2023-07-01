Православная молодежь из Рыбинска посетила Северодвинск и Солзу

Участники молодежного движения «Преображение» Рыбинской епархии посетили Никольский храм города Северодвинска и старинную поморскую деревню Солза. Группу сопровождал священник Алексий Шумилин.

Экскурсию для участников поездки организовал и провел клирик Никольского храма священник Антоний Власов. Он рассказал о городе корабелов, об истории храма, о святынях и местных достопримечательностях.

В храме пропели тропарь святителю Николаю. В деревне Солза молодые волонтеры смогли увидеть красоту побережья Белого моря. У поклонного креста отец Антоний рассказал о христианском значении Креста, традициях установки и изготовления поклонных крестов, ребята узнали об истории деревни и поморском быте. В храме в честь иконы Божией Матери «Троеручица» священники совершили молебен.

Обращаясь к молящимся, отец Антоний отметил важность трудов по сохранению святых храмов Севера: «Очень важно труды сопрягать с молитвой, сохранять взаимопонимание и доброе отношение друг к другу, приобретать и приумножать за время экспедиции лучшие качества: доброту, готовность прийти на помощь, ответственность, долготерпение. Через служение ближнему учиться служить Богу».

(по материалам Архангельской епархии)