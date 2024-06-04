В беломорской Солзе возродилась духовная жизнь

Северодвинский клирик священник Антоний Власов после зимнего перерыва возобновил богослужения в часовне иконы Божией Матери «Троеручица» в деревне Солза на берегу Белого моря.

«Совершили молебен, встретились и пообщались с жителями Солзы, прихожанами часовни, обсудили планы богослужебной жизни и ведения хозяйственных работ, — рассказал отец Антоний. — Летом деревня оживает, становится более насыщенной и духовная жизнь. В теплые месяцы службы совершаем, по возможности, раз в неделю».

Отметим, что регулярно посещают солзенскую часовню и поддерживают в ней порядок участники северодвинского православного клуба «Возрождение».

Солза — деревня в Нёнокском округе Северодвинска. Расположена на Летнем берегу Двинской губы Белого моря, в устье реки Солзы.

Первое упоминание о деревне относится к 1555 году в связи с купчей крепостью Николо-Корельского монастыря. В разное время населенный пункт носил названия Солзекское, Солзекская слободка, Солозское. В 1910 году он входил в состав Сюземской волости Архангельского уезда.

В Солзе некогда находилась Воскресенская церковь, которую в 1995 году перенесли на остров Ягры в Северодвинск. В 2021 году на месте, где был этот храм, участники клуба «Возрождение» воздвигли поклонный крест.

Добраться до Солзы можно на пригородном поезде.



