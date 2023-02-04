Жители Поморья пожаловались заместителю Генпрокурора на капремонт, лифты и помойки

Сегодня, 16 февраля 2023 года, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Алексей Захаров в рамках рабочего визита в Архангельскую область по поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова провел личный прием жителей региона по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

В приеме граждан участвовали прокурор Архангельской области Николай Хлустиков, Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, региональный уполномоченный по правам человека Любовь Анисимова.

Заявления граждан, обратившихся на прием к заместителю Генерального прокурора Российской Федерации, касались вопросов капитального ремонта многоквартирных домов, переселения из аварийного жилья, предоставления коммунальных услуг, газификации. Многие из них были связаны с бездействием органов местного самоуправления.

Например, проживающая в г. Архангельске заявительница обратилась в связи с длительным бездействием городских властей по замене лифта в 9-ти этажном многоквартирном доме. Жительница села Верхняя Тойма пожаловалась на ненадлежащее состояние печного отопления в квартире, находящейся в муниципальной собственности. Заявительница из села Сура Пинежского района сообщила об отсутствии в селе обустроенных мест сбора коммунальных отходов.

В ходе личного приема Алексеем Захаровым принято 23 гражданина, проживающих в городах Архангельск, Новодвинск, Северодвинск, Няндома, а также Приморском, Пинежском, Устьянском, Верхнетоемском районах.

По каждому обращению организована проверка, ход и результаты которых находятся на личном контроле заместителя Генерального прокурора Российской Федерации.



