Митрополит Корнилий договорился с ректором РПУ о сотрудничестве

Состоялась онлайн-встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия с ректором Российского православного университета святого Иоанна Богослова Александром Щипковым.

Архипастырь и Александр Владимирович обсудили вопросы сотрудничества епархии и университета.

Ниже приводим приветствие главы митрополии.

«Уважаемый Александр Владимирович!

Христос Воскресе!

Сердечно приветствую Вас из града Архангельска, от богохранимого северного края! Очень радуюсь возможности общения с Вами особенно в продолжающиеся пасхальные дни. Это святое время вдохновляет нас на служение Господу Богу и Святой Матери-Церкви в ответ на призыв Воскресшего Христа-Спасителя «идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, и Сына, и Святого Духа» (Мф. 28,19).

По милости Божией, у Архангельской епархии сложились добрые отношения с ведущими вузами Архангельской области: Северным Арктическим Федеральным университетом, Северным государственным медицинским университетом, Институтом открытого образования, а также рядом средних специальных учебных заведений. Архангельская епархия организует деятельность классов Русской классической школы гимназии св. блгв. вел. кн. Александра Невского, сотрудничает с Первой музыкальной школой г. Архангельска. Несколько лет у нас проходят «Начальные богословские курсы», открывающие возможность всем желающим познакомиться с основами православной веры.

С уверенностью могу сказать, что указанное сотрудничество будет развиваться. Архангельская епархия готова к поддержке проектов, направленных на развитие православной миссии особенно в системе образования и воспитания, работы с детьми и молодежью. Эта сфера нашей деятельности, в которой, по слову Святейшего Патриарха Кирилла, «у Церкви есть своя особая роль».

Со своей стороны, мы готовы развивать сотрудничество с Российским православным университетом св. Иоанна Богослова, который Вы возглавляете по благословению Святейшего Патриарха Кирилла. Радостно, что сегодня мы могли бы наметить векторы нашего взаимодействия».

Завершая встречу, митрополит Корнилий поблагодарил Александра Владимировича за конструктивное и доброжелательное общение и выразил надежду на то, что сотрудничество епархии и Российского православного университета принесет добрые плоды для Церкви Христовой.

***

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Российский православный университет святого Иоанна Богослова» является образовательным и научно-исследовательским учреждением для подготовки специалистов по светским профилям профессиональной деятельности, укорененным в духовной традиции Русской Православной Церкви.

Университет учрежден по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 1992 году.

С 1992 по 2010 гг. должность ректора занимал архимандрит Иоанн (Экономцев).

С 2010 по 2021 гг. должность ректора занимал игумен Петр (Еремеев).

С 2021 по 2023 гг. должность ректора занимал митрополит Крутицкий и Коломенский Павел (Пономарёв), Патриарший наместник Московской митрополии, постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви.

11 января 2023 года Указом Святейшего Патриарха Кирилла ректором Российского православного университета святого Иоанна Богослова назначен доктор политических наук, действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса, профессор кафедры философии политики и права философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Владимирович Щипков.

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности в Университете реализуются следующие направления подготовки:

- программы бакалавриата: Психология, Социальная работа, Юриспруденция, Журналистика, Религиоведение, Теология;

- программы магистратуры: Психология, Юриспруденция, История, Религиоведение, Теология.

Помимо программ высшего образования Университет ведет подготовку слушателей по программам дополнительного профессионального образования, а также дополнительного образования детей и взрослых.

РПУ св. Иоанна Богослова осуществляет образовательную, научно-исследовательскую, воспитательную, культурно-просветительную и иную деятельность в сфере подготовки кадров высшего, дополнительного профессионального образования по широкому спектру различных областей знаний.

В университете функционируют 4 факультета: философско-богословский, юридический, психологии, социально-гуманитарный, на которых ведется обучение по укрупненным группам направлений подготовки в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования.

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности в университете реализуются следующие направления подготовки:

- программы бакалавриата: «Психология», «Социальная работа», «Юриспруденция», «Журналистика», «Религиоведение», «Теология»;

- программы магистратуры: «Психология», «Юриспруденция», «История», «Религиоведение», «Теология».

Формы обучения — очная, заочная.

Университет принимает участие в открытом публичном конкурсе по распределению контрольных цифр приема (КЦП) по специальностям и направлениям подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Выпускники университета востребованы в разных сферах деятельности, государственном и корпоративном управлении, бизнесе, СМИ, науке, культуре, образовании, а также в синодальных отделах и религиозных организациях.

В Российском православном университете действуют два университетских храма. Храм апостола и евангелиста Иоанна Богослова под Вязом. Храм располагается по адресу: Москва, Новая площадь, д. 12, стр. 3 и имеет статус Патриаршего подворья. Храм Рождества Христова имеет статус домового и располагается в одном из корпусов университета по адресу - Москва, пер. Чернышевского, д. 11а, стр. 1.

Выпускники Университета востребованы в самых различных сферах деятельности – государственном и корпоративном управлении, бизнесе, СМИ, науке, культуре, образовании, в синодальных отделах и религиозных организациях.

(по материалам Архангельской епархии)





