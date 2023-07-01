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Митрополит Корнилий и Игорь Арсентьев обсудили вопросы воспитания молодежи

    Рабочая встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия и главы Северодвинска Игоря Арсентьева состоялась в городе корабелов 23 августа.

    Митрополит Корнилий и Игорь Валентинович обсудили ряд тем, касающихся взаимодействия городской администрации и Архангельской епархии.

    Приводим полный текст приветствия архипастыря.

    «Уважаемый Игорь Валентинович!

    Сердечно приветствую Вас и благодарю за решение провести встречу и посвятить её вопросам духовного и культурного развития града Северодвинска.

    Северодвинск — особый город, центр оборонной промышленности, атомного судостроения, стратегически важный для нашей страны. Значимость города подчеркивают президент России Владимир Путин и Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Развитие Северодвинска — одна из государственных задач, решением которой готовы заниматься не только светские власти, но и Православная Церковь, ибо технический и бытовой прогресс не должны быть изолированы от развития нравственного, культурного и духовного. Сегодня на повестке церковно-государственного взаимодействия множество вопросов, связанных в первую очередь с заботой о будущем нашей страны. Воспитание детей и молодежи в духе традиционных ценностей — важнейшее направление нашей общей работы, реализация которой, к слову, невозможна без создания условий для изучения духовной культуры в школах. Дай Бог, чтобы сотрудничество Архангельской епархии и администрации Северодвинска развивалось и приносило добрые плоды».

    На встрече были рассмотрены вопросы духовного воспитания молодежи, возрождения Николо-Корельского монастыря и строительства соборного храма в честь святого апостола Андрея Первозванного.

    Игорь Арсентьев выразил уверенность в необходимости продолжения конструктивного сотрудничества с Архангельской митрополией и поддержал церковные инициативы, направленные на развитие города. Митрополит Корнилий поблагодарил главу Северодвинска за заботу о благе жителей Русского Севера и пожелал Игорю Валентиновичу благословенных успехов в дальнейшем служении. 

24 август 09:28 | : Будни / Верую

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