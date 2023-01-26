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Митрополит Корнилий благословил главу "УЛК" на богоугодные дела

В Устьянском районе 17 февраля состоялась встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия с благотворителем и меценатом, генеральным директором группы компаний «УЛК» Владимиром Буториным.

Глава митрополии вручил Владимиру Федоровичу орден святого благоверного князя Даниила Московского III степени. Указ о присвоении высокой духовной награды подписал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Архипастырь отметил, что Владимир Федорович всю жизнь посвятил трудам, направленным на развитие родного края, и достиг впечатляющих успехов на выбранном поприще.

«Ваши таланты и добрые душевные качества, такие как честность, вдумчивость, искренность и любовь к людям, по достоинству оценивают не только Ваши близкие, но и те, кто взаимодействует с Вами по рабочим вопросам. Недавно Ваши труды очень высоко оценил Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, — обратился митрополит Корнилий к Владимиру Буторину. — Присоединяясь к высоким оценкам Вашей деятельности и всецело разделяя радость о процветании возглавляемой Вами группы компаний "УЛК", хочу выразить признательность за помощь, которую Вы оказываете Архангельской епархии, и за поддержку социальных инициатив».

Глава Архангельской митрополии пожелал собеседнику неоскудевающей помощи Божией во всех делах и начинаниях, доброго здравия и крепости сил.

Во время беседы митрополит Корнилий и Владимир Федорович обсудили различные направления взаимодействия, в частности, рассмотрели вопросы развития храмостроительства, духовного образования, социального и молодежного служения в Архангельской митрополии.

(по материалам Архангельской епархии)

18 февраль 09:15 | : Верую / Экономика

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