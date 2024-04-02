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Ледоход по Северной Двине прорывается к Архангельску

Вчера вечером на очередном заседании оперативного штаба по ледоходу и паводку в Агентстве ГПС и ГЗ обсудили ход работы безаварийному прохождению льда в и ситуацию на реках в акватории порта Архангельск и в Холмогорском округе.

⁣По информации Северного УГМС, в настоящее время неблагоприятных явлений на реках Архангельской области не зафиксировано. Разрушение четырёхдневного затора на Северной Двине в районе с. Пиньгиша в Холмогорском округе ожидается в течение суток.

⁣ По данным гидропоста Емецк на 16:00, уровень воды составил 965 см. При достижении отметки по гидропосту в 1000 см в зону подтопления может попасть 9 приусадебных участков. На месте мониторит обстановку беспилотник и оперативная группа спасателей. Администрацией Холмогорского округа обеспечена готовность пунктов временного размещения, запланирован подворовой обход жителей. Жители округа могут получить оперативную информацию об обстановке или сообщить о подтоплении по телефону ЕДДС: 8(81830)33-008.

⁣Сегодня вечером на выходе из Холмогорского разветвления Северной Двины произведены ледовзрывные работы в двух точках возможного образования заторов. Работы по разрушению заторов в районе Пиньгеши проводить не планируется, так как это может спровоцировать осложнение затора в районе Емецка. Кроме того, на 23 апреля запланированы ледовзрывные работы вблизи д. Нижней Паленьги.

⁣В акватории порта Архангельск продолжаются ледокольные работы. Трещины сформировались во всех рукавах Холмогорского разветвления, что поспособствует безаварийному прохождению ледохода.

Работа ледоколов по расчистке путей для буксирных перевозок на островные территории в Архангельске в связи со сложной ледовой обстановкой планируется в ночь на 23 апреля. Аэролодки Центра гражданской защиты продолжают осуществлять перевозку жителей на острова Кего и Хабарка 22 апреля до 22:00. В случае сохранения транспортной недоступности работа аэролодок продолжится 23 апреля с 6:00. 

23 апрель 08:21 | : Будни

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