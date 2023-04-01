Ледоход заходит в Архангельск

Обзор гидрологической обстановки на реках от Росгидромета на 20.00 мск. 29.04.2023 г.

Опасных и неблагоприятных явлений на реках Архангельской области и НАО не зафиксировано.

По данным на 20:00 мск на Северной Двине формируется затор льда на участке г/п Лявля – г/п Чёрный Яр (31-24 км от г. Архангельск). Главное русло Холмогорского разветвления вскрылось ото льда.

В порту г. Архангельск лёд взломан искусственно. Лёд пропускает протока Маймакса. На Городском и Соломбальском рейдах – редкий ледоход.

Прогноз развития гидрологической обстановки:

При разрушении затора льда на участке Лявля – Чёрный Яр, подход основного ледохода к г. Архангельск ожидается через 3-4 часа.