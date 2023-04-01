Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Ледоход заходит в Архангельск

Обзор гидрологической обстановки на реках от Росгидромета на 20.00 мск. 29.04.2023 г.

Опасных и неблагоприятных явлений на реках Архангельской области и НАО не зафиксировано.

По данным на 20:00 мск на Северной Двине формируется затор льда на участке г/п Лявля – г/п Чёрный Яр (31-24 км от г. Архангельск). Главное русло Холмогорского разветвления вскрылось ото льда.

В порту г. Архангельск лёд взломан искусственно. Лёд пропускает протока Маймакса. На Городском и Соломбальском рейдах – редкий ледоход.

Прогноз развития гидрологической обстановки:

При разрушении затора льда на участке Лявля – Чёрный Яр, подход основного ледохода к г. Архангельск ожидается через 3-4 часа.

30 апрель 08:34 | : Будни

Главные новости


Не все магазины одинаково полезны? Страсти по «Все свои»
Коряжма зарастает мусором. ГСК торпедируют договор с «ЭкоИнтегратором»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2023 (349)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20