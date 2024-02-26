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Ледоход не заставит Архангельскую область долго ждать себя

Прогноз вскрытия рек меры по безаварийному пропуску ледохода обсудили сегодня на заседании оперативного штаба под председательством руководителя Агентства ГПС и ГЗ Игоря Раченкова.

 По данным Северного УГМС, толщина льда на реках Архангельской области составляет от 35 до 77 см, что в пределах среднемноголетних значений и ниже до 20 см. В дельте Северной Двины, по сравнению с январём, толщина льда увеличилась на 10-26 см. Видимая часть торосов на поверхности ледяного покрова стаяла, а высота снега на уменьшилась на 14-23 см.

 Вскрытие реки Северной Двины и Вычегды ожидается в третьей декаде апреля, а реки Печоры, Пинеги и Мезени — в мае, согласно предварительному прогнозу Гидромедцентра России. Это сроки, близкие к норме.

 На реке Пинеге прохождение ледохода ожидается на уровнях выше нормы на 1-2 м. Вода может достигнуть неблагоприятных отметок по гидрологическим постам в д. Кулогоры и Кузомень.

 «Для снижения вероятности негативного воздействия вод от образования заторов льда необходимы ледокольные работы на Северной Двине на участках «Архангельск – Холмогоры» и в устьевой части. Также необходимо ослабить лёд на переправах с высокой грузоподъёмностью и разрушить ледовую переправу у деревни Лая», — рассказал начальник Северного УГМС Роман Ершов.

 В настоящее время проверяется готовность населённых пунктов и аварийно-спасательных формирований к предстоящему ледоходу. 

 Сотрудники пожарно-спасательных подразделений проводят техническое обслуживание техники и плавсредств в преддверии ледохода и паводка. На этой неделе руководитель Агентства ГПС и ГЗ Игорь Раченков в рабочей поездке лично проверяет готовность сил и средств Отрядов государственной противопожарной службы.

 Также вблизи зон возможного подтопления подготовлены пункты временного размещения граждан. Министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области сформированы запасы каменного угля и дизельного топлива. На контроле находятся наличие продовольствия и товаров первой необходимости в предприятиях торговли.

 Запрет выхода и выезда на лёд уже введён в г. Котлас и Котласском округе. Водоёмы планируется патрулировать для предупреждения происшествий. Подобные ограничения постепенно будут вводиться и в других районах и округах.


27 март 08:00 | : Будни

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