Митрополит Корнилий: Христианин не тот, кто говорит: "Я первый"

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 21 апреля, в неделю 5-ю Великого поста, преподобной Марии Египетской, совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора.

По окончании богослужения глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Лишь одна неделя отделяет нас от Страстной седмицы, которая посвящена последним дням великого земного служения Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда Церковь Православная будет говорить такие слова: «Грядый Господь на вольную страсть, нашего ради спасения». Заранее приуготовляя нас к этим спасительным дням, Святая Церковь сегодня предложила нашему вниманию евангельское повествование святого апостола и евангелиста Марка о том, как Господь наш Иисус Христос со Своими учениками и апостолами шел во Иерусалим. Спаситель шел впереди, а ученики Его, следуя за Ним, как подчеркивает евангелист, «ужасались и были в страхе». Чего же они боялись? Разве они раньше не приходили во Иерусалим на праздник Пасхи или на другие ветхозаветные праздники? Конечно, приходили. Но в этот раз они понимали, что ждет их в святом городе. Они понимали, что первосвященники, книжники и фарисеи, которые стремились убить Христа, на этот раз не упустят такой возможности. Ученики Господни были смелыми людьми, но, как и любой человек, они не хотели умирать, и Господь рассказал им, для чего Он идет во Иерусалим. Он пророчески предсказал все события, которые произойдут в предстоящие дни: «Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, и убьют Его; и в третий день воскреснет». Кто может знать будущее? Оно открыто лишь Единому Богу, и Христос, Сын Божий, Мессия говорит о будущем со Своими учениками и апостолами!

После пророческих слов Спасителя к Нему подошли сыновья Зеведеевы Иаков и Иоанн и сказали: «Учитель! Мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чем попросим». Он спросил их: «Что хотите, чтобы Я сделал вам?» Они сказали Ему: «Дай нам сесть у Тебя, одному по правую сторону, а другому по левую в славе Твоей». О чем же они думали? Сердцевидец Христос четко сказал им о том, что произойдет через совсем малое время. Господь ответил им: «Не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я пью, и креститься крещением, которым Я крещусь?» Они сказали: «Можем». Господь ответил им: «Чашу, которую Я пью, будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься; а дать сесть у Меня по правую сторону и по левую - не от Меня зависит, но кому уготовано». О чем идет речь в сем повествовании? Что означает крещение? Это означает погружение. Во что же должен был погрузиться Христос Спаситель в Страстные дни во Иерусалиме? Он должен быть распят на кресте, испить чашу страданий до дна и умереть на кресте ради нас и ради нашего спасения, а затем в третий день воскреснуть. После слов Спасителя, обращенных к сыновьям Зеведеевым, десять прочих апостолов начали негодовать на Иакова и Иоанна. В них взыграли человеческие страсти. Что же Господь ответил на возмущение Своих ближайших верных учеников? Он, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так: а кто хочет быть бо́льшим между вами, да будем вам слугою; и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих». Такие сакраментальные слова сказал Господь Своим ученикам и апостолам, а в их лице и всем нам. Такими должны быть православные христиане! Христианин - это не тот, кто говорит: «Я первый!» Христианин имеет в своем сердце глубокое смирение и помнит эти слова Христа Спасителя: «Кто хочет быть бо́льшим между вами, да будем вам слугою; и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом». Такой человек и есть настоящий христианин, который верен Господу нашему Иисусу Христу, сказавшему сии слова в сегодняшнем евангельском повествовании.

Вчера за всенощным бдением мы с вами в последний раз в этом году слышали слова покаянной стихиры: «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче». Кто из нас по милости Божией доживет до следующего Великого поста, услышит эту покаянную стихиру уже в следующем году в подготовительные недели, предваряющие Святую Четыредесятницу. В этой стихире сказаны замечательные сакраментальные слова, которые всегда должны быть в нашем сердце. Церковь сегодня напоминает нам о покаянии и подвиге преподобной Марии Египетской. Она тяжко грешила и низко пала в грехах, страстях и пороках, но с помощью Божией она оставила порочный образ жизни, принесла Господу пламенное покаяние, и Господь простил ей все согрешения. Сорок семь лет она, не видя людей, подвизалась в тяжелейших условиях непроходимой пустыни, молила Бога простить ей грехи, страсти и пороки. Господь по Своей неизреченной любви сподобил ее даже даров чудотворения и прозорливости. Ныне, в воскресенье пятой седмицы Великого поста мы прославляем память этой дивной угодницы Божией для того, чтобы из ее жития почерпнуть всем нам урок для покаяния. Чтобы не только на словах мы каялись, перечисляя на Исповеди всех, кто, по нашему мнению, виноват в проблемах, но искренне принося плоды достойные покаяния, как учит нас великий пророк, Предтеча и Креститель Господень Иоанн. Не только словом, но всей своей жизнью мы должны засвидетельствовать Богу истинное покаяние, чтобы Господь простил наши согрешения, но не по нашим заслугам и достоинствам, а по Своему неизреченному человеколюбию. Есть множество примеров, которые говорят о том, что нет греха непрощенного, есть грех нераскаянный.

Разбойник Варвар убил более трехсот людей, в том числе двух священников, вел страшную греховную жизнь, но однажды Господь коснулся его сердца, и 12 лет он нес тяжелейшие подвиги раскаяния. Он принес достойные плоды покаяния, и сподобился не только прощения всех согрешений, но и мученического венца, когда он своей кровью омыл содеянные согрешения, и Господь даровал ему вечную блаженную жизнь. Также мы вспоминаем житие преподобного Нифонта Кипрского, который от юности был истинным христианином, соблюдал все заповеди Божии, но, возрастая, подружился с такими людьми, которые не были верными Христу. Постепенно он все сильнее удалялся от Господа Бога, и уже не мог обращаться к Нему с молитвой. Казалось, уже ничего его не спасет. Однажды встретил его старый друг по имени Никодим и сказал ему такие важные для его спасения слова: «Поверь мне, брат, я никогда тебя таким не видал, как теперь: у тебя лицо страшное, как у ефиопа». Эти слова потрясли Нифонта, он тотчас же обратился к Богу, пришел в храм Господень, упал пред иконой Царицы Небесной и долго слезно просил Матерь Божию, чтобы Она умолился Своего Божественного Сына простить ему все согрешения. Господь по молитвам Пречистой Своей Матери оставил кающемуся грешнику все согрешения его. Таких примеров очень много, и мы с вами оставшиеся дни Святой Четыредсятницы проведем в глубоком покаянии, испросим у Господа прощения всех наших согрешений вольных и невольных, чтобы Господь сподобил всех нас достойно и праведно встретить святые дни Страстной седмицы и затем с чистым сердцем поклониться празднику Светлого Христова Воскресения во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!

С праздником воскресного дня поздравляю всех вас, дорогие мои!