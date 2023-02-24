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Митрополит Корнилий совершил чтение покаянного канона

     Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 27 февраля, в понедельник первой седмицы Великого поста, молился за уставным богослужением в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы. Были совершены утреня, часы, изобразительны и вечерня.

     По окончании вечерни архипастырь совершил заупокойную литию.

     Богослужебные песнопения исполнило трио певчих архиерейского хора.

     Вечером 27 февраля, в 17:00, митрополит Корнилий совершил в Михаило-Архангельском соборе великое повечерие с чтением покаянного канона преподобного Андрея Критского. Этот канон читают в первые четыре дня Великого поста. Он состоит из разных эпизодов Ветхого и Нового Завета, побуждает воздерживаться от зла и стремиться к добродетели. В Великий пост это выдающееся произведение церковной гимнографии прочитывается дважды. На первой седмице он разделяется на четыре части, а на утрени четверга пятой седмицы прочитывается полностью.

     В пятницу первой седмицы после Литургии совершается молебный канон преподобному Феодору Тирону и освящение колива (вареная пшеница или рис с медом и изюмом).

     В дни Великого поста Литургия, на которой освящаются Великие Дары, служится только по субботам и воскресеньям, а также в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.

     В среду и пятницу совершается Литургия Преждеосвященных Даров, также эта Литургия служится в четверг пятой седмицы, в первые три дня Страстной седмицы и в иные седмичные дни Великого поста, если на этот день приходится праздник великого святого или храмовое торжество.

     В понедельник, вторник и четверг утреннее богослужение состоит из утрени, часов, изобразительных и вечерни. Литургия не совершается. В среду и пятницу утреннее богослужение состоит из утрени, часов, изобразительных и Литургии Преждеосвященных Даров.

     На всех службах читается молитва преподобного Ефрема Сирина с земными поклонами. 

28 февраль 09:55 | : Будни / Верую

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