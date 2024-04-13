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Митрополит Корнилий рассказал о подвиге покаяния грешницы Марии

   Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 17 апреля, в канун четверга 5-й седмицы Великого поста, совершил утреню Четвертка Великого канона с чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского и жития преподобной Марии Египетской («Мариино стояние») в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

    Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора.

    Напомним, что четверг пятой седмицы Великого Поста посвящен воспоминанию подвига преподобной Марии Египетской, которая после греховной молодости 47 лет провела в пустыне, пребывая в покаянии.

    По традиции, накануне этого дня, в среду вечером, в храмах совершается особая служба «Мариино стояние». Это долгое богослужение, на котором в память о покаянном подвиге святой Марии читают ее житие и целиком Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского, состоящий из 250 тропарей (строф) и считающийся самым длинным. Этот канон можно описать как покаянный плач, раскрывающий нам всю необъятность, всю бездну греха, потрясающий душу раскаянием и надеждой.

    Согласно Типикону канон святого Андрея читается только в великопостное время: на Великом повечерии понедельника, вторника, среды и четверга 1-й седмицы он поется и читается по частям; на утрене четверга 5-й седмицы — в полном составе. 

18 апрель 09:08 | : Будни / Верую

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