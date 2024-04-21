Митрополит Корнилий призывает провести последние дни поста в горячей молитве

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 18 апреля, в четверток Великого канона, совершил Литургию Преждеосвященных Даров в Благовещенском храме Антониево-Сийского монастыря.

Архипастырю сослужили насельники обители в священном сане и городские клирики. Песнопения исполнили певчие архиерейского хора.

По окончании богослужения глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сегодня, в четверг пятой седмицы Великого поста Святой Четыредесятницы, Святая Церковь почитает память преподобной Марии Египетской. Накануне мы совершили утреню с чтением великого покаянного канона святого преподобного Андрея Критского и слышали слова кондака сего канона: «Душа моя, восстани, что спиши, конец приближается…» Пробуждения нашей с вами бессмертной души ждет Господь наш Иисус Христос, Пречистая Богоматерь и наш неусыпаемый заступник, святой ангел-хранитель. Преподобный Андрей Критский родился в далекие времена в Сирии, в городе Дамаске, до семи лет он не имел дара речи, а затем, когда приобщился Святых Христовых Таин в храме Божием, его уста отверзлись. С юности он был послушлив Богу, любил Господа, читал Священное Писание, в 14 лет юноша поступил в лавру Саввы Освященного в Палестине, где добрым подвигом подвизался, неся монашеское послушание и изучая труды святых отцов. На него обратил внимание Иерусалимский Патриарх и он был приглашен, как бы мы сейчас сказали, на должность секретаря. Когда в Константинополе созывали Шестой Вселенский собор, он еще молодым архидиаконом был отправлен с делегацией Иерусалимской Церкви в Царьград , где много говорил в защиту Православия. Он остался в Константинополе и долго совершал служение в храме святой Софии. Ему была поручена должность, которая предписывала заботиться о вдовах, сиротах, странниках и всех нуждающихся людях. Такое служение было очень по душе смиренному и кроткому подвижнику. Затем угодник Божий стал епископом Крита и много там подвизался, принося святительские труды к ногам Божественного Спасителя. Архиепископ Андрей стал для критской паствы заступником перед Богом и в годину тяжких испытаний от врагов внешних. На остров однажды напали сарацины, но их военные усилия по покорению христиан не имели никакого успеха, ибо, как повествуется в древних книгах, недруги были «не оружием гонимы, но сильнейшими паче всякаго оружия святителевыми молитвами святого Андрея». Святитель Божий пророчески предсказал свою блаженную кончину, которую принял, возвращаясь из путешествия в Константинополь, которое предпринял по церковным делам. Угодник Божий предал душу в руце Божии в 712 году, и память о нем по сей день хранит Святая Церковь, прославляя подвиг его искренней веры и любви ко Господу Богу и ко всем людям.

В минувшее воскресенье мы совершали память преподобного Иоанна Лествичника, а вчера слышали житие преподобной Марии Египетской. Пред нами два примера – один для тех, кто от юности знал Христа и проводил целомудренную жизнь, любил Бога и исполнял Его заповеди, это мы видим в житии Иоанна Лествичника. Второй пример — для тех, кто от юности вел жизнь нецеломудренную, но затем раскаялся и стал просить у Бога прощения; образом покаяния для них служит житие Марии Египетской. Много лет она беспечно жила во грехе и, казалось, ее бессмертная душа уже погибла с пороками, страстями, грехами и беззакониями. Но однажды невидимая Божественная сила не позволила Марии войти в Храм Божий, и она задумалась, почему так произошло, почему эта сила запретила ей войти и поклониться Честному Древу Животворящего Креста Господня. Мария обратилась к Царице Небесной, Которая умолила Своего Сына, и тогда кающаяся грешница смогла войти в Храм, исповедоваться и причаститься Святых Христовых Таин, а затем снова услышала глас Царицы Небесной от Ее чудотворной иконы: «Иди, Мария, за Иордан и там найдешь себе спасение». В течение многих десятилетий преподобная Мария подвизалась пред Господом Богом в посте, молитве и труде. Преподобный Зосима, который Великим постом вместе с братией обители уходил в пустыню для созерцания, подвига поста и молитвы, встретил там преподобную Марию, и она поведала ему о своем бывшем падении и многолетнем покаянии, и через преподобного Зосиму сей дивный пример исправления жизни, покаяния и подвига пред Господом Богом явлен в назидание всем нам.

Враг нашего спасения, который желает поглотить нас и погубить, внушает порой человеку, что можно вкусить запретный плод, ибо Милостивый Господь простит этот грех. Человек, слушая эти мысли, начинает впадать в согрешения, в его сердце может стучать покаяние, но враг спасения начинает внушать, что Господь, Правосудный Судия не может простить согрешения, чтобы человек даже не помышлял о покаянии, всё более усугубляя свое падение. Пример покаяния преподобной Марии Египтской служит всем нам для того, чтобы мы верили в милосердие Божие, какие бы ни совершили прегрешения. Если будем каяться чистосердечно и просить прощения у Господа Бога, то Он оставит нам наши беззакония. Но не по нашим заслугам и достоинству, но по Его неизреченному человеколюбию. Если же в нашем сердце сомнение, простит ли Бог наши грехи, то примирения с Богом и оставления грехов не будет. Мы должны твердо верить и просить Господа, чтобы Он очистил нас от всех страстей, грехов и беззаконий. Нужно благодарить Бога за то, что мы сподобились дожить до благословенных дней Святой Четыредесятницы. Святые отцы говорят нам, что это духовная весна для души нашей. Вчера, слушая внимательно великий канон преподобного Андрея Критского, мы услышали множество примеров покаяния из Ветхого и Нового Завета. Пророк Божий Моисей молился на горе Хорив и получил десять заповедей, постился и молился пророк Божий Илия и сподобился Богоявления, пророк Иона был послан к жителям Ниневии, проповедовал покаяние, и жители древнего града внимали словам пророка, сорок дней совершали молитву и держали пост, и Господь простил их грехи и беззакония и не погубил их. Сам Господь наш Иисус Христос, не имевший никакого греха, сорок дней в пустыне постился и молился. Мы, православные христиане, должны внимать евангельскому примеру Христа Спасителя, и в эти благодатные дни Святой Четыредесятницы мы должны больше думать о своей бессмертной душе, разбудить ее и побудить к покаянию, о котором говорит нам преподобный Андрей Критский в своем великом покаянном каноне.

Да благословит всех нас Господь, чтобы оставшиеся дни Святой Четыредесятницы нам проводить в горячей молитве Господу Богу, ибо, как мы слышали в воскресный день слова Христа Спасителя, сказавшего святым Своим ученикам и апостолам, что род сей, то есть бесовский, изгоняется только молитвою и постом. Будем твердо верить и знать, что Господь видит наши труды, зрит наше благое желание изменить жизнь в лучшую сторону, ибо, по учению святых отцов, «Господь и намерения целует». Да поможет Господь Бог всем, кто в эти святые дни трудится для спасения своей бессмертной души. Божие благословение да пребывает на этом святом месте по молитвам преподобных отцов Сийских, которые здесь просияли добрым подвигом, оставив нам жизненный пример. Пусть Божие благословение всегда пребывает со всеми нами во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!