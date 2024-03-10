В Архангельске помянули Андрея Критского

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий вечером 19 марта, во вторник первой седмицы Великого поста, совершил великое повечерие с чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в Ильинском соборе Архангельска.

Богослужебные песнопения исполнил малый состав архиерейского хора.

Проповедь по окончании богослужения произнес протоиерей Андрей Меньшин.

Напомним, что Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского состоит из 250 тропарей (строф) и считается самым длинным каноном из существующих. Он читается только в великопостное время: на Великом повечерии понедельника, вторника, среды и четверга первой седмицы он поется и читается по частям; на утрене четверга пятой седмицы — в полном составе.